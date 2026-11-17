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Американська співачка Кеті Перрі вперше привернула увагу публіки спільною появою зі своїм коханим – колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Пара відвідала щорічний благодійний гала-вечір Baby2Baby Gala.

42-річна артистка обрала для заходу ефектний образ від дизайнера Антоніо Грімальді. Вона з'явилася у сукні-бюстьє, повністю розшитій сріблястими лелітками.

Вбрання доповнювала довга спідниця з атласної тканини пудрового відтінку та накидка в тон. Завершували образ блискучі сережки.

Особливу увагу привернула й нова зачіска співачки. Кеті Перрі продемонструвала коротке каре з підкрученими кінчиками – найкоротшу довжину волосся за останні два роки. Волосся артистки було укладене м'якими хвилями з центральним проділом.

Джастін Трюдо підтримав елегантний стиль своєї обраниці. 54-річний політик з'явився на заході в молочному смокінгу з чорними штанами, білою сорочкою та чорною краваткою-метеликом.

На червоній доріжці Кеті Перрі та Джастін Трюдо позували разом, усміхалися фотографам і не приховували ніжності одне до одного. Їхня спільна поява стала однією з помітних подій благодійного вечора.

Нагадаємо, американська співачка Кеті Перрі відзначила 42-й день народження в компанії свого бойфренда — колишнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Замість традиційної святкової вечірки закохані обрали активний відпочинок: вирушили до каньйону, піднялися на скелю та покаталися на каяках.

До цього колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оригінально підтримав свого 18-річного сина Ксав’є, який будує музичну кар’єру під псевдонімом Xav. Політик станцював під новий трек сина «Downtown», продемонструвавши, що готовий підтримувати його творчі починання.

Нагадаємо, у соціальних мережах активно поширюється відео американської співачки Кеті Перрі, на якому користувачі помітили колишнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Раніше Кеті Перрі та Джастін Трюдо вперше з'явилися разом на червоній доріжці.

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