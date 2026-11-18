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Зоряне подружжя акторів Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас 18 листопада 2026 року святкує нефритове весілля. Пара в офіційному шлюбі вже 26 років.

Кетрін Зета-Джонс показала, в якому незвичайному місці вони святкують річницю. Актриса привітала чоловіка однією з перших, опублікувавши спільне фото в Instagram, зроблене під час їхньої подорожі до Антарктики. У дописі вона звернулася до коханого зі словами про те, що кохає його до кінця світу і назад.

Джерело: Instagram.

Нагадаємо, що американський актор та продюсер Майкл Дуглас прибув до Києва 10 вересня 2024 року. Він активно підтримує Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше фонд актора та режисера Шона Пенна в Україні CORE повідомив, що надасть Львову $100 тис. на відновлення будинків після атаки рашистів.

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