0:00 / 0:00

У композиції артисти говорять про фальш, подвійні стандарти, несправедливість і злість, яка накопичується в людях.

Ідея дуету виникла спонтанно. Виконавці поєднали різні музичні стилі, а разом із треком представили анімований кліп у мультяшному стилі.

За словами alyona alyona, лють сьогодні відчувається повсюди — в інтернеті та реальному житті. Водночас пісня не закликає до агресії, а лише передає емоції, про які суспільство часто мовчить.

<br />

Українська реперка alyona alyona (Альона Савраненко) показала, який вигляд має її живіт на другий день після операції зі зменшення шлунка. Артистка продемонструвала шрами та розповіла про своє самопочуття після хірургічного втручання.

Раніше реперка Alyona Alyona зізналася, що зробила баріатричну операцію.

До цього Аlyona alyona розповіла про життя з вагою 125 кг і проблеми зі здоров’ям.

Читай нас у