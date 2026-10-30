Холлі Беррі втратила право фізичної опіки над 13-річним сином

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Американська акторка Холлі Беррі більше не має права фізичної опіки над своїм молодшим сином, 13-річним Масео. Раніше вона ділила опіку над хлопчиком порівну з його батьком — французьким актором Олів'є Мартінесом. Тепер, принаймні тимчасово, основним фізичним опікуном дитини став Мартінес.

Крім того, за рішенням суду, Беррі більше не зможе залишати сина на ночівлю у своєму будинку.

Водночас 60-річній Холлі Беррі вдалося домогтися скасування одного з обмежень. Суд скасував ордер, який обмежував її спілкування з Масео. Його видали після того, як акторку звинуватили у фізичному насильстві щодо сина.

Адвокат Олів'є Мартінеса назвав отримання його клієнтом права основної фізичної опіки над дитиною «величезною перемогою».

Представник Холлі Беррі уточнив, що юридична опіка над Масео наразі залишається спільною — 50/50. Отже, зміни стосуються саме фізичної опіки та умов перебування хлопчика з матір'ю.

Суд планує повернутися до розгляду питання опіки в листопаді. Тоді можуть бути ухвалені подальші рішення щодо батьківських прав Холлі Беррі та Олів'є Мартінеса.

Про це повідомляє TMZ.

Колишній чоловік Голлі Беррі, актор Олів’є Мартінес, звинуватив її у фізичному насильстві щодо їхнього 12-річного сина Масео. Після цього суд Лос-Анджелеса видав тимчасовий заборонний припис і змінив графік зустрічей Беррі з дитиною. Акторка заперечує звинувачення, а її адвокатка назвала заяву Мартінеса безпідставною та оманливою.

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