Христина Горняк зізналася, що переживає емоційно складний період

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Нотаріуска, блогерка та учасниця шоу «Холостяк-15» Христина Горняк розповіла про складний емоційний період, який зараз переживає.

«Я втомилась. Хочу просто бути woman. Я рідко ділюся такими моментами, але останнім часом мені справді непросто. І, мабуть, я трохи втомилася бути тією, яка завжди може, завжди впорається, допоможе, підтримає, знайде рішення і для себе, і для всіх навколо», — зізналася Горняк.

За словами блогерки, вона часто допомагає іншим, забуваючи про власні потреби. Тепер Христина хоче дозволити собі відпочинок і перестати вимагати від себе постійної продуктивності.

«Не вимагати від себе продуктивності щосекунди. Не картати за відпочинок. Не намагатися бути сильною там, де хочеться просто видихнути або поплакати. Хочу навчитися обирати себе не лише тоді, коли все добре, а й особливо тоді, коли мені непросто», — написала вона.

Горняк також розповіла, що прагне повернути внутрішній спокій і знову відчути смак життя.

«Моє головне завдання — витягнути себе з цієї емоційної прірви. Повернути собі внутрішній спокій, вогник. І знову відчути повноцінно смак життя. Бо усе, що навкруги, гасить це», — поділилася Христина.

На завершення вона додала, що іноді найкраще, що можна зробити для себе, — перестати вимагати від себе надто багато.

Джерело: соцмережі

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