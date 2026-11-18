«КІЛЛХАУС» Любомира Левицького готується до широкого релізу в США: у Вашингтоні представили англомовну версію

Український військовий екшн-трилер «КІЛЛХАУС» режисера Любомира Левицького вперше показали у США. Перегляд у Вашингтоні справив сильне враження на глядачів і зібрав повну залу історичного театру Burke, розташованого в Меморіалі ВМС США неподалік від Капітолія.

На показі були присутні члени Конгресу США, американські військовослужбовці, представники оборонних, розвідувальних і безпекових структур США, дипломати та міжнародні прихильники України.

«КІЛЛХАУС» створили під час повномасштабного вторгнення за участю чинних українських військовослужбовців. Фільм натхненний реальною операцією з порятунку цивільних за допомогою дронів, про яку раніше розповіли у відзначеному нагородами документальному фільмі «Йди за мною». Стрічка поєднує видовищний кінематографічний екшн із достовірним зображенням сучасної війни, у якій технології відіграють ключову роль. У центрі сюжету — історія про мужність, довіру, самопожертву та цінність людського життя.

Після перегляду відбулася панельна дискусія. Її своїм виступом відкрив генерал-лейтенант армії США у відставці Кіт Келлог, колишній спеціальний представник Білого Дому з питань України.

«Фільм справив на мене величезне враження. Його має побачити вся Америка. Це справді чудовий, емоційно сильний фільм, який передає дух української нації. Вони борються як одна команда, вони борються разом, вони борються за те, за що ми боролися 250 років тому», — прокоментував Кіт Келлог.

У дискусії також взяли участь режисер Любомир Левицький, співпродюсер фільму, співзасновник і CEO Work.ua Артур Михно, засновник і генеральний директор PTSI Білл Коул, а також українські військовослужбовці — представники підрозділів, залучених до створення фільму.

Учасники обговорили реалії сучасної війни, трансформаційну роль новітніх технологій, унікальний бойовий досвід України та стратегічне значення подальшої співпраці між Україною та Сполученими Штатами. Окремо йшлося про майбутній широкий реліз фільму для американської аудиторії: під час заходу представили нову міжнародну версію «КІЛЛХАУСА», спеціально адаптовану для англомовних глядачів.

«Фільм допоміг американцям емоційно зрозуміти новий характер сучасної війни. Для мене особливо важливо, що стрічка стає приводом для переосмислення підходів до безпеки та підтримки України, яка сьогодні захищає не лише себе, а й безпеку далеко за межами своїх кордонів», — прокоментував Любомир Левицький.

Перший показ «КІЛЛХАУСА» у США організували американський Інститут миру через силу (Peace Through Strength Institute, PTSI), що працює у сфері національної безпеки, оборонної політики та розвитку міжнародного партнерства, і голлівудський дистриб’ютор фільму спільно з Ukrainian Films USA та Посольством України в США.

Творча команда переконана: сильна історія здатна поглибити розуміння боротьби України, показати людську ціну захисту свободи та нагадати, чому подальша підтримка Америки залишається необхідною у протистоянні російській агресії.

Показ у Вашингтоні став символічною точкою зустрічі бойового досвіду України, американської оборонної спільноти та міжнародного кінематографа. Але передусім цей захід втілив головне послання фільму:

«Немає тебе, немає мене. Є тільки ми».

Показ відбувся за підтримки партнерів фільму — компаній «Карпатська Джерельна», Work.ua, «Нова пошта», «Дарниця» та енергетичної компанії NUE.

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