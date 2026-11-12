Кім Кардаш'ян після зйомок серіалу засипала колег дорогими подарунками

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46-річна Кім Кардаш'ян вирішила здивувати колег після завершення зйомок серіалу «Все чесно» та підготувала для акторів розкішні подарунки. Проте деякі презенти виявилися настільки незвичайними, що навіть голлівудські зірки не поспішали ними користуватися.

За словами Сари Полсон, після завершення зйомок першого сезону серіалу «Все чесно» Кім Кардаш'ян подарувала всім учасникам акторського складу однакові чорні сумки Balenciaga.

Після другого сезону знаменитість вирішила не знижувати планку. Цього разу колеги отримали сумки NikeSKIMS, а також можливість влаштувати справжній шопінг у Мехіко.

Кардаш'ян особисто привела акторів до магазину та запропонувала обирати все, що їм сподобається.

«Я перепитала: "Справді? Усе, що захочу?"» — пригадала Сара Полсон.

Однак дорогі сумки та шопінг були не єдиними сюрпризами від Кім.

Серед подарунків актори також отримали сертифікати на косметичні процедури для обличчя з використанням препаратів, отриманих із молок лосося, а також комплексні медичні обстеження Prenuvo.

Втім, косметичними презентами акторки так і не скористалися.

Під час прем'єри другого сезону Сара Полсон пожартувала, що Кім Кардаш'ян була неабияк здивована таким ставленням до її подарунків.

Знаменитість навіть запропонувала колезі альтернативну косметичну процедуру — Xerf, спрямовану на підтягування шкіри без хірургічного втручання.

Кардаш'ян пожартувала, що якщо актори найближчим часом не скористаються подарованими процедурами, вона забере їх собі.

Про щедрість Кардаш'ян розповіла 51-річна акторка Сара Полсон у подкасті The Run-Through від Vogue, повідомляє People.

Нещодавно американська телезірка та підприємиця Кім Кардашян з’явилася на фотосесії в Римі з легендарним смарагдовим кольє, яке раніше належало акторці Елізабет Тейлор. Вартість прикраси перевищує 6,1 млн доларів — її придбав ювелірний бренд Bulgari на аукціоні.

Американська телезірка Кім Кардаш’ян продемонструвала свій образ до Геловіну 2026 року. Цього разу знаменитість вирішила перевтілитися у власну 13-річну доньку Норт Вест, яку виховує разом із колишнім чоловіком — репером Каньє Вестом.

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