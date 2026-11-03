Кінофестиваль Arava в Ізраїлі вперше проведе покази на двох екранах — Jerusalem Post

15-й Міжнародний кінофестиваль Arava, який проходитиме з 4 до 14 листопада поблизу Цукіма в Центральній Араві, Ізраїль, уперше матиме два відкриті екрани для показів просто неба. У програмі заявлені міжнародні стрічки, дев’ять ізраїльських прем’єр, зустрічі з гостями та ретроспектива фільмів Біллі Вайлдера, повідомляє Jerusalem Post.

Два майданчики для показів

Фестиваль заснували 2012 року продюсер Еяль Ширай і Регіональна рада Центральної Арави. Поява другого майданчика стала можливою завдяки пожертві родини Відорів. Відкриття 4 листопада присвятять роботам, створеним за підтримки Фонду кіно Негеву та знятим в ізраїльській пустелі.

Серед таких фільмів покажуть стрічку Руті Прібар What is to Come за участю Роніт Юдкевич. Вона розповідає про жінку, яка після 40 років шлюбу лишається сама та починає новий етап життя. Одну з ролей у фільмі виконав Яаков Зада Даніель, відомий за серіалом Fauda.

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Міжнародна програма

До міжнародної програми увійшла драма Ріда Ван Дайка Atonement із Гіам Аббасс, Бойдом Голбруком і Кеннетом Браною. Стрічка, прем’єра якої відбулася в секції «Двотижневик режисерів» Каннського кінофестивалю, заснована на реальній історії про американського морського піхотинця, який після трагедії в Багдаді 2003 року прагне зустрітися з родиною загиблих. Її покажуть 5 і 12 листопада.

На фестиваль також очікують грузинського режисера Левана Когуашвілі, який відвідає покази комедійної драми Guria разом із членами акторської та знімальної групи. Програма передбачає нові роботи Флоріана Зеллера, Пітера Фарреллі, Седріка Кана, Сандри Волльнер, Нанні Моретті, Рюсуке Хамагучі, Андрія Звягінцева, Крістіана Мунджіу та Павела Павліковського.

На вшанування пам’яті кіножурналістки й радниці фестивалю Едни Файнару покажуть чотири класичні фільми Біллі Вайлдера: Double Indemnity, Sabrina, Some Like It Hot і The Apartment.

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