Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» проходить з 1970 року. Спочатку він функціонував як огляд короткометражних фільмів студентів Київського інституту театрального мистецтва, але з роками перетворився на міжнародний захід, де свої роботи представляють режисери з різних країн.

Цього року відбувся вже 55-й фестиваль. У міжнародній конкурсній програмі було понад 40 стрічок, а українське кіно мало власні конкурси й окремі премʼєри. До складу журі увійшли провідні діячі кіноіндустрії.

Фестиваль вже завершився, проте кінострічки залишаться з нами. Щоб знати, на що звернути увагу, журналістка видання UA.News Аніта Віоліна підготувала добірку найкращих стрічок «Молодості-2026» від переможців міжнародного конкурсу й українських робіт. Що варто подивитися з програми фестивалю — в нашому матеріалі.

«Камуфляж»

Рік виходу: 2026

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7,4

У головних ролях: Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Анна Яремчук-Бобало

Історія кінокартини починається у 2021 році. 22-річний Віталій залишає в Україні матір Тетяну та сестру Женю і їде до Мюнхена, бо мріє про нове життя. В еміграції йому спершу дуже непросто, але згодом він знаходить своє місце в студентській театральній трупі. Але все змінює повномасштабне вторгнення. Мама й сестра змушені тікати з країни й приєднуються до Віталія. Разом із собою вони привозять конфлікти та емоції, від яких неможливо сховатися, навіть опинившись далеко від війни.

Це спільний німецько-український проєкт, який отримав Гран-прі 55-го фестивалю «Молодість». Режисер Микита Гібаленко отримав за нього головну нагороду: статуетку «Скіфський олень» і $5000 від партнера фестивалю. Гібаленко з 2013 року живе в Німеччині, тож його повнометражний дебют частково розповідає і власну історію. Світова прем'єра відбулася на Венеційському кінофестивалі в секції Giornate degli Autori, далі фільм показали у Гамбурзі та в інших містах Німеччини та Бразилії.

<br />

«Філіпіньяна» (Filipiñana)

Рік виходу: 2026

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 6,5

У головних ролях: Джорібелл Агото, Кармен Кастельянос, Тері Гусман

Всі події розгортаються в елітному заміському гольф-клубі неподалік Маніли. Сімнадцятирічна ілоканка працює там і намагається повернути клюшку для гольфу президентові закладу. Цей вчинок відкриває їй страшну правду про її роботу, про країну і про власне минуле. Фільм було знято в реальних гольф-клубах провінцій Лагуна та Батанґас.

Рафаель Мануель — філіппінсько-сінгапурський режисер. Фільм став переможцем у категорії найкращого повнометражного фільму міжнародного конкурсу «Молодості» і отримав «Скіфського оленя» та 2 тис. доларів. Короткий метр «Філіпіньяна» 2020 року отримав Срібного ведмедя (Приз журі) на Берлінале. Повнометражну версію в січні 2026 року показали на Санденсі, де вона отримала спеціальний приз журі за креативне бачення. Також Мануель отримав нагороду New Directors Award на кінофестивалі в Сан-Франциско, а фільм показали в Берліні. Кіноакадемія Філіппін обрала стрічку своїм офіційним претендентом на «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Критики відзначають візуальну мову картини, зокрема й кінокритик Джастін Чанг писав про це в своїй рецензії. Це повільне авторське кіно, і режисер сам попереджав, що це арт-кіно по-філіппінські.

<br />

«Відкритий світ»

Рік виходу: 2026

Жанр: документальна короткометражка

Рейтинг IMDb: 8,4

Героя цієї історії війна змусила покинути Україну. Через кілька років він намагається повернутися додому, в Запоріжжя, і робить це за допомогою роботизованого пса. Автори розмірковують про вигнання, пам'ять і те, що технології можуть стати посередниками між людиною й домом, до якого вона не може потрапити. Журі Спілки кінокритиків у Києві відзначило винахідливий художній підхід і оригінальний погляд на досвід віддаленості від дому та пошук зв'язку з ним.

Хімей і Малащук працюють як мистецький дует. Їхні інструменти — відео, інсталяція та перформанс. Документальний короткий метр переміг у національному конкурсі «Молодості». Проте Нагороди почалися ще раніше. Фільм потрапив до головного конкурсу в Обергаузені, одного з найбільших кінофестивалів короткого метру, де було 50 стрічок із 36 країн. На 17-му Львівському фестивалі Wiz-Art, де показували понад 200 фільмів, «Відкритий світ» отримав Гран-прі та премію Спілки кінокритиків України. У жовтні стрічка потрапила до шортлиста Європейської кіноакадемії 2027 року в категорії European Short Film — Prix Vimeo. Там також є й інші українські роботи. Номінації оголосять у листопаді, а церемонія відбудеться 16 січня 2027 року в Афінах.



«Пальне в жилах» (Du fioul dans les artères)

Рік виходу: 2026

Жанр: драма, мелодрама, романтика

Рейтинг IMDb: 7,4

У головних ролях: Алексіс Маненті, Юліан Свєжевський

Головний герой Етьєн — син далекобійника і сам водій фури. Він живе за суворим розпорядком між трасами, складами й заправками. Усе змінюється, коли дороги Етьєна перетинаються з польським водієм Бартошем. Між ними виникає близькість, і саме з неї починається романтична історія, яка змінює траєкторії обох. Дія розгортається на автомагістралях, у супермаркетах, на стоянках і в туалетах придорожніх станцій, тобто в просторі, де інтимність здається неможливою. Автор фільму сам говорить про дві теми, які його найбільше цікавлять у кіно: час і кохання.

Режисер Пʼєр ле Ґаль виріс біля звичайної провінційної траси, мріяв вирушити в дорогу, і вона привела його до Парижа та до сценарної роботи. Він писав для телебачення, театру й кіно. «Пальне в жилах» — його повнометражний дебют, який, за словами критиків, частково автобіографічний. Світова прем'єра відбулася у 2026 році в секції «Тиждень критики» Каннського фестивалю, де фільм показали поза конкурсом як спеціальний сеанс.

<br />

«Безрідний» (Der Heimatlose)

Рік виходу: 2026

Жанр: драма, детектив

Рейтинг IMDb: 7,5

У головних ролях: Пауль Боше, Філіп Фройссан, Емілія Шюле

Головний герой, Гайн, після багатьох років життя повертається до рідної острівної громади. Але його ніхто не впізнає там. Односельці збирають суд, щоб перевірити, хто він насправді, і що більше це обговорюють, то більше розсипаються спогади, істини й упевненість. Сюжет побудований як камерна драма з елементами загадки, яку критик американського кінофестивалю порівняв із грецькою трагедією та п'єсами Ібсена. Одну з ключових тем фільму автор називає ідентичністю та належністю: повернення додому змушує по-новому оцінити, де твоє місце. Знімали фільм на німецьких островах Зільт і Нордерні. У Києві він отримав приз глядацьких симпатій і «Скіфського оленя».

Це режисерський дебют Кая Штеніке. Режисер народився у 1986 році в Вердолі, вивчав кіно, проходив стажування в берлінській студії X Filme Creative Pool, а також знімав музичні кліпи й короткі метри. Тепер він живе в Берліні. Світова прем'єра його фільму відбулася в 2026 році в конкурсі нових режисерів Perspectives, а на цьому ж фестивалі «Безрідний» отримав приз журі нагороди Teddy Award, яку вручають за фільми на ЛГБТК+ тематику.

<br />

«Братчик»

Рік виходу: 2026

Жанр: драма, короткометражка

У головних ролях: Юрій Вихованець, Віктор Абрам'юк, Ганна Бабинська

Василь живе у віддаленому карпатському селі, де відповідає за господарство й допомагає матері з традиційним промислом, виготовленням ліжників. Одного вечора до родинного дому несподівано приїжджає його молодший брат Іван. Він гей і військовий, і перед відправленням на передову хоче поговорити про свою останню бажання про всяк випадок. Якщо він загине, просить, щоб партнер кремував його в Києві, а не ховав у землі села, де його так і не прийняли. Авжеж, це суперечить місцевим традиціям, і Василь опиняється між останньою волею брата та уявленнями про те, що вважається правильним.

<br />

Фільм відзначили за режисерську й акторську майстерність, багатогранність образів і чутливе осмислення теми ЛГБТ-спільноти в контексті війни.

Читай нас у