Кінорежисер Аллан Кларк став мистецьким директором фестивалю в Парижі — ABC News Australia

Австралійський режисер, сценарист і журналіст Аллан Кларк став мистецьким директором 11-го Festival du Cinéma Aborigène Australien — фестивалю кіно корінних народів Австралії, який відбудеться в Парижі, Франція, у грудні. Про це повідомляє ABC News Australia.

Кларк — представник народів муруварі та гомероі, який виріс у місті Бурк у штаті Новий Південний Уельс і нині живе в Парижі. Він також є відзначеним нагородами журналістом і режисером документальних фільмів The Dark Emu Story та The Bowraville Murders.

Програма фестивалю

Темою цьогорічного фестивалю обрали Kinetic — Tradition in Motion: Cinema in Revolt. Кларк заявив, що хоче зосередити увагу на режисерах, які кидають виклик усталеному порядку, переосмислюють і змінюють кіножанри, розповідаючи історії корінних народів Австралії.

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До програми увійдуть стрічки визнаних авторів Ворвіка Торнтона, Вейна Блера та Даніель Маклін. За словами Кларка, в останні роки кінематограф корінних народів Австралії дедалі частіше звертається, зокрема, до жанрів романтичної комедії та горору.

Платформа для австралійських історій

Засновниця фестивалю Ґрета Мортон-Еланґе зазначила, що окремої платформи для кіно корінних народів Австралії у Франції та Європі раніше не існувало. Такі фільми могли потрапляти до програм великих фестивалів у Каннах, Берліні й Торонто, однак спеціалізованого фестивалю не було.

Кларк прагне протистояти негативним стереотипам про корінних австралійців і розширити уявлення європейської аудиторії про їхній сучасний внесок у міжнародну культуру. Він зазначив, що значну частину відомих європейцям фільмів і телепрограм про корінні народи Австралії створили не представники цих народів. Керівниця напряму контенту корінних народів Screen Australia Джилліан Муді-Ардлер сказала, що міжнародна аудиторія зацікавлена в таких історіях.

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