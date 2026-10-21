Кіностудії Довженка розблокували рахунки та майно

Національній кіностудії імені Олександра Довженка розблокували рахунки та зняли арешти з майна. Фінансові проблеми підприємства тривали з 2023 року.

У кіностудії повідомили, що попереднє керівництво залишило борги, заблоковані рахунки й арештоване майно. Завдяки системній роботі ці питання вдалося врегулювати, що стало кроком до фінансового оздоровлення підприємства.

У 2024 році керівником кіностудії став Андрій Дончик. Раніше він повідомляв, що заборгованість за судовими рішеннями, необхідна для розблокування рахунків, перевищувала 13 млн грн, а загальна сума боргів становила близько 30–34 млн грн.

У квітні 2026 року Кабінет Міністрів спрямував на підтримку кіностудії 29,4 млн грн. За словами Дончика, ці кошти мали допомогти врегулювати заборгованість і не допустити подальших судових ускладнень.

Джерело: Національна кіностудія імені Олександра Довженка (Facebook)

Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві знову зазнала пошкоджень унаслідок російського обстрілу. У результаті масованої ракетної атаки уламки російської ракети впали на територію підприємства та пошкодили знімальні павільйони.