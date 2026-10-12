Кіт Гарінґтон зізнався, чому одразу погодився на роль у Гаррі Поттері

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Британський актор Кіт Гарінґтон розповів, що відразу погодився зіграти в новому серіалі HBO «Гаррі Поттер». У проєкті він виконає роль Ґільдероя Локарта. За словами артиста, книги про юного чарівника давно посідають особливе місце в його житті, а себе він називає «трохи фанатом» цього всесвіту. Про це зірка серіалу «Гра престолів» розповів у подкасті Джоша Горовіца Happy Sad Confused.

Гарінґтон зізнався, що регулярно слухає аудіокнижки про Гаррі Поттера у виконанні Стівена Фрая. За його словами, вони допомагають йому засинати.

“Я слухаю аудіокнижки у виконанні Стівена Фрая. Роблю це тому, що мій мозок неймовірно активний, особливо вночі, і мені завжди було дуже складно засинати. Мій мозок не вимикається”, – сказав актор.

За словами Гарінґтона, після того як він відмовився від алкоголю, проблеми із засинанням посилилися.

“Коли я відмовився від алкоголю, це стало особливо відчутно. Тоді я почав слухати аудіокнижки про Гаррі Поттера, а тепер слухаю їх щовечора. Тож вони посідають дуже особливе місце в моєму серці”, – розповів він.

Ще до участі в серіалі Гарінґтон долучився до аудіоверсії “Гаррі Поттера” від Audible. Там він озвучив Ґільдероя Локарта – відомого, але самозакоханого чарівника, який стає викладачем захисту від темних мистецтв у Гоґвортсі.

Коли актор дізнався, що HBO готує нову екранізацію книжок, він позитивно поставився до самої ідеї серіалу.

“Коли я дізнався, що вони створюють цей серіал, подумав: “Це чудова ідея, вони справді зможуть розкрити історію глибше, ніж це зробили у фільмах”. Я цілком підтримую цей проєкт”, – сказав Гарінґтон.

Тому, коли йому запропонували зіграти Локарта вже в телевізійній версії, довго розмірковувати він не став.

“А потім мені зателефонували й запропонували роль. Відповідь була дуже простою: “Так, будь ласка!” – додав актор.

Ґільдерой Локарт уперше з’явиться у другому сезоні серіалу. Спочатку роль мав виконати Ніколас Голт, однак він залишив проєкт через конфлікт у робочому графіку.

Гарінґтон пожартував, що йому буде не надто складно зіграти самозакоханого професора.

“Він закоханий у самого себе. Від мене до нього – буквально один маленький крок убік”, – сказав актор зі сміхом.

Зйомки другого сезону вже розпочалися. Під час інтерв’ю Гарінґтона також запитали, чи обговорює він із командою зовнішній вигляд свого персонажа.

“Так, але я скажу дуже мало, тому що все тримають у великій таємниці. Але так, ми саме зараз над цим працюємо”, – відповів він.

Актор також зазначив, що перший вихід на знімальний майданчик стане для нього особливим через його давню прихильність до історій про Гаррі Поттера.

“Я трохи фанат усього цього і справді дуже це люблю”, – сказав Гарінґтон.

На запитання Джоша Горовіца про те, до якого факультету Гоґвортсу він себе відносить, актор відповів: “Я з Ґрифіндору, звісно!”

Гарінґтон також розповів, що йому особливо зручно працювати над серіалом через місце знімань. Проєкт знімають на студії Warner Bros. у Лівсдені, неподалік від його дому.

За словами актора, це дозволяє йому поєднувати роботу з часом із двома маленькими дітьми.

Джерело: Variety.

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