Китай оприлюднив перший спеціалізований план захисту культурної спадщини — ECNS

Китай оприлюднив перший спеціалізований 15-й п’ятирічний план із захисту та збереження культурної спадщини, розрахований на 2026–2030 роки. Про це повідомило ECNS за підсумками пресконференції, що відбулася у вівторок.

Цілі документа

За даними джерела, план має сприяти системному збереженню культурної спадщини Китаю. Одним із його завдань є посилення управління у цій сфері через підвищення спроможності та ефективності заходів із захисту.

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Про документ повідомив представник влади під час пресконференції Канцелярії Державної ради КНР. За його словами, план передбачає комплексний підхід до охорони культурної спадщини.

Правове регулювання та облік

Такий підхід має спиратися на закони й нормативні акти, а також на обстеження та інвентаризацію ресурсів культурної спадщини. Документ також передбачає ініціативи зі збереження та популяризації традиційної культури Китаю.

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