0:00 / 0:00

Князь Альбер II, княгиня Шарлін та їхні 11-річні діти — принц Жак і принцеса Габріелла — разом взяли участь у святкуванні Національного дня Монако.

Родина відвідала урочисту месу в Соборі Святого Миколая.

Для заходу княгиня Шарлін обрала молочно-кремовий брючний костюм із квітковим декором та капелюшок у тон. Її донька Габріелла з’явилася в пальті схожого відтінку з аналогічними декоративними елементами.

Князь Альбер II був у парадному мундирі суверенного князя, а спадковий принц Жак — у формі карабінерів Монако.

19 листопада в Монако відзначають День князя — головне національне свято князівства. Цього дня країна вшановує свого монарха, князівську родину та історію держави. Святкування супроводжуються урочистими церемоніями, військовим парадом, богослужінням, нагородженнями й різними заходами для жителів та гостей Монако.

Раніше Принц Вільям вперше прокоментував стан здоров'я Кейт Міддлтон після раку.

Принцеса Кейт під час візиту до Шотландії представила пальто власного дизайну.

Читай нас у