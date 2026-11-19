Княжа родина Монако відвідала святкову месу з нагоди Національного дня країни
Князь Альбер II, княгиня Шарлін та їхні 11-річні діти — принц Жак і принцеса Габріелла — разом взяли участь у святкуванні Національного дня Монако.
Родина відвідала урочисту месу в Соборі Святого Миколая.
Для заходу княгиня Шарлін обрала молочно-кремовий брючний костюм із квітковим декором та капелюшок у тон. Її донька Габріелла з’явилася в пальті схожого відтінку з аналогічними декоративними елементами.
Князь Альбер II був у парадному мундирі суверенного князя, а спадковий принц Жак — у формі карабінерів Монако.
19 листопада в Монако відзначають День князя — головне національне свято князівства. Цього дня країна вшановує свого монарха, князівську родину та історію держави. Святкування супроводжуються урочистими церемоніями, військовим парадом, богослужінням, нагородженнями й різними заходами для жителів та гостей Монако.
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