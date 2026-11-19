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Українська співачка та колишня учасниця гурту «ВІА Гра» Міша Романова повідомила, що перенесла операцію. Артистка опублікувала фото з лікарняної палати, однак не стала уточнювати, яке саме хірургічне втручання їй зробили.

Днями виконавиця поділилася в Instagram добіркою світлин за листопад. Серед них підписники помітили кадр із лікарні, на якому Романова лежить у палаті з катетером у руці.

У дописі співачка підбила підсумки місяця та розповіла, що він виявився насиченим на події. Попри щільний графік, артистка знайшла час не лише для роботи й особистих зустрічей, а й для операції.

«Листопад ще навіть не закінчився, а в мене вже відчуття, ніби я прожила маленьке окреме життя. Встигла вийти на сцену, побувати на важливих зустрічах, зробити операцію (так, у моєму графіку знайшлося місце навіть для такого пункту), пройти справжній марафон б’юті-процедур, побачити дорогих серцю людей, нарешті познайомитися з маленькою принцесою-донечкою моєї подруги, зустрітися з друзями й відчути стільки тепла, ніжності та турботи від коханої людини. І серед усього цього шаленого ритму вкотре зрозуміла, як же сильно я люблю Київ», — написала Міша Романова.

Яку саме операцію перенесла співачка, вона не розкрила. Також артистка не повідомила подробиць про свій стан після медичної процедури.

Артистка опублікувала підбірку фото за листопад в своєму Instagram.

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