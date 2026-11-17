Віталій Загоруйко та Анфіса Чехова разом брали участь у шоу «Танці з зірками» у 2011 році. За словами танцівника, тоді вони не просто працювали над спільними номерами, а й подружилися. Під час проєкту артисти проводили багато часу разом, тому після завершення шоу продовжували спілкуватися.

Загоруйко згадує Чехову як добру та досвідчену людину. Саме тому після початку великої війни він вирішив звернутися до неї особисто. Танцівник сподівався, що телеведуча з великою аудиторією зможе привернути увагу до подій в Україні та допомогти українцям. «Я їй відразу написав. Ну, звісно, що це, мабуть, було моє дуже наївне й імпульсивне звернення. Я пояснював, що відбувається. І, звісно, просив про допомогу, тому що в неї аудиторія», — розповів він в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами військового, Чехова відповіла на його повідомлення. Вона не була грубою чи агресивною, але й чіткої позиції щодо російського вторгнення Загоруйко тоді не почув. Телеведуча також перебувала в шоці від того, що відбувалося, і, як пояснив танцівник, потребувала часу, щоб усвідомити ситуацію. Тоді Загоруйко ще не до кінця розумів ставлення колишньої партнерки до війни. Він також припускав, що на поведінку росіян можуть впливати тиск і обмеження всередині країни. Однак із часом його власні погляди на відповідальність громадян Росії стали значно категоричнішими.

Нині Віталій Загоруйко служить у Збройних силах України. Під час розмови він погодився з думкою, що відповідальність за війну та знищення українців лежить не лише на російській владі, а й на суспільстві країни-агресорки. «Звісно, це колективна відповідальність. Тому що на прикладі нашого суспільства і України: якщо нам щось увірвало терпець, ми що робимо? Ми виходимо і про це говоримо. Можливо, не зараз, як хотілося б, але ж на вулиці війна», — пояснив військовослужбовець.

Що відомо про позицію Анфіси Чехової щодо війни

Після початку повномасштабного вторгнення Анфіса Чехова публічно висловлювалася проти війни, але не засуджувала прямо Росію як державу, яка напала на Україну. 24 лютого 2022 року телеведуча опублікувала антивоєнний вірш із закликом зупинити бойові дії. Пізніше вона записала відеозвернення, у якому говорила про любов до України та необхідність домовлятися між двома країнами. Згодом ці публікації зникли з її сторінок.

У серпні 2022 року Чехова знову згадала про війну. Тоді вона опублікувала фотографію з американським прапором і розповіла про переїзд до США. За словами ведучої, місцеві жителі доброзичливо ставилися до неї, попри російське походження. Вона також подякувала американцям за відсутність упереджень до росіян, побажала підписникам миру та заявила, що пишається своїм громадянством.

Пізніше Чехова говорила, що любить Росію незалежно від політики та умов життя. А в березні 2025 року зробила ще один політичний крок — стала членкинею російської партії «Нові люди». Ця політична сила підтримувала учасників так званої «СВО» та надавала допомогу російським військовим.

Отже, попри перші антивоєнні заяви, згодом публічна позиція телеведучої не стала чітким засудженням дій Росії. Саме на тлі цих подій Загоруйко сьогодні інакше оцінює відповідальність російського суспільства за повномасштабну війну проти України.