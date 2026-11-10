Колишній учасник DZIDZIO пояснив, на якій підставі має відстрочку від мобілізації

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Український співак Назарій Гук, відомий під сценічним ім’ям Юлік, розповів, що має відстрочку від мобілізації завдяки викладацькій діяльності.

Артист зазначив, що вже багато років викладає акторську майстерність, сценічне мовлення, театр, драматургію та мистецтво. За його словами, саме робота викладачем є підставою для відстрочки.

Водночас Юлік не виключив, що в майбутньому може долучитися до Сил оборони, однак наразі таких планів не має.

Назарій Гук був учасником гурту DZIDZIO з 2012-го до 2018 року, де працював клавішником і бек-вокалістом. Після цього розпочав сольну кар’єру.

Джерело: проєкт «Наодинці з Гламуром»

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