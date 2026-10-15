Компанія Mattel присвятила колекційну ляльку Barbie Селін Діон

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58-річна канадська співачка Селін Діон отримала особливий подарунок від компанії Mattel — на її честь випустили колекційну ляльку Barbie.

Тоді Селін Діон виконала пісню «My Heart Will Go On» — головну музичну композицію фільму «Титанік», яка стала одним із найвідоміших хітів співачки.

Колекційна лялька відтворює образ артистки з церемонії «Оскар» 1998 року. Вона одягнена в темно-синю сукню з довгими рукавами та шлейфом. Образ доповнює кулон, натхненний знаменитим «Серцем океану» з фільму «Титанік».

«Серце океану» — це вигаданий блакитний діамант, який став одним із символів історії кохання персонажів Джека та Роуз, яких зіграли Леонардо ДіКапріо та Кейт Вінслет.

Ляльку випустили в межах колекційної серії Barbie Signature. Її продають обмеженим накладом ексклюзивно на платформі Mattel Creations.

Співачка зізналася, що для неї велика честь стати частиною історії культового бренду Barbie. За словами Діон, вона сподівається, що лялька надихатиме людей вірити в себе, сміливо демонструвати власну індивідуальність і не відмовлятися від мрій.

«Для мене справжня честь приєднатися до спадщини Барбі з лялькою, натхненною одним із найважливіших моментів моєї кар'єри», — зазначила виконавиця.

Нагадаємо, у вересні Селін Діон розпочала серію концертних виступів у паризькій La Défense Arena. Це стало її поверненням на сцену після тривалої перерви, пов’язаної зі станом здоров’я.

Випуск колекційної Barbie став ще однією важливою подією для шанувальників артистки, чия пісня «My Heart Will Go On» уже давно асоціюється з культовим фільмом «Титанік».

Для створення іграшки компанія Mattel відтворила образ артистки з церемонії "Оскар" 1998 року, де вона виконала пісню "My Heart Will Go On" із фільму "Титанік".

Крім того, компанія Mattel разом з OpenAI розроблятиме іграшки та ігри на базі штучного інтелекту. Перший перший продукт на базі ШІ має з’явтися вже цього року.

У США через стрімке зростання вартості бензину люди дедалі частіше шукають альтернативні способи пересування та економії. Зокрема, 30-річний мешканець штату Джорджія почав їздити на дитячій машинці Barbie, щоб зменшити витрати на пальне та поїздки.

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