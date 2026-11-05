Грецький співак Константінос Аргірос виступив в Анкарі, Туреччина, на концерті в ATO Congresium. Перед виступом він сказав, що відкритий до нових творчих проєктів із турецькими музикантами, повідомляє Anadolu Agency.

Концерт в Анкарі

Концерт організували за співпраці Epifoni та Sinkron Management. Аргірос виконав для слухачів низку своїх популярних композицій. За словами співака, під час кожного приїзду до Туреччини він відчуває тепле ставлення місцевої публіки.

«Щоразу, коли я приїжджаю до Туреччини, мене зустрічають із величезною любов’ю. Я хотів би подякувати за це турецьким шанувальникам музики», — сказав Аргірос.

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Співпраця з турецькими музикантами

Аргірос згадав свій спільний концерт із турецькою співачкою Sila та зазначив, що відкритий до подальшої співпраці з турецькими виконавцями. Він також не виключив можливості записати ще одну пісню з Sila. Після повернення до Афін співак планує розпочати роботу над новими проєктами й композиціями.

Аргірос сказав, що з дитинства слухає турецьку музику та стежить за нею. Він звернув увагу на подібність музичних традицій Туреччини та Греції, зокрема на спільні мелодії та впливи, що походять із культурної спадщини. Окремо співак відзначив голос і виступи турецького виконавця Ібрагіма Татлисеса.

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