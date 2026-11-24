Академічна музика поступово виходить за межі концертних залів. Простором для виконання тепер може бути монастирська капела, аудиторія університету чи лісова галявина. Виконавські завдання також виходять за межі традиційної практики: музиканти працюють із графічною нотацією, звуковими ефектами на межі музичного тону й шуму та просторовим розташуванням ансамблю. У цьому процесі формується окремий тип колективів — невеликих міжнародних ансамблів, які створюються для реалізації конкретних проєктів і працюють у тісному творчому діалозі з композиторами.

Одним із таких колективів є STRO.MY Ensemble — празький ансамбль сучасної академічної музики. Восени 2022 року ансамбль представив дві концертні програми за участю української скрипальки Лідії Мордюк: виступ у Martinů Hall Академії музичних мистецтв у Празі (HAMU) у межах міжнародного фестивалю Dvořák Prague та концерт із серії MODERNA, присвячений презентації альбому Spoken чеського композитора Карела Гавлічека (Karel Havlíček). У складі STRO.MY Ensemble Лідія Мордюк від моменту заснування колективу виконувала обов’язки концертмейстерки — Principal First Violin.

Лідія Мордюк — випускниця Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, клас Богдани Півненко. Її професійний досвід охоплює камерно-ансамблеву і оркестрову практику в Україні та Європі, з 2022 року — співпраці у міжнародних проєктах сучасної академічної музики в Європі.

Про специфіку роботи концертмейстерки у сучасному академічному ансамблі, про те, як народжуються виконавські рішення без будь-якої попередньої традиції, і про досвід виступів на празьких сценах восени 2022 року — у розмові з Лідією Мордюк.

«У сучасному ансамблі концертмейстер стає активним співавтором виконавської концепції»

— Лідіє, ваша професійна позиція — «Principal First Violin STRO.MY Ensemble». Для слухача, який лише загалом знайомий з оркестровою структурою, це може означати просто «першу скрипку» колективу. Проте, наскільки я розумію, у сучасному ансамблі ця роль значно ширша?

— Так, у контексті STRO.MY Ensemble концертмейстер — це насамперед музикант, який забезпечує художню єдність струнної групи та є основною ланкою взаємодії між диригентом і ансамблем. Як концертмейстерка я координувала роботу струнної групи, до якої входили друга скрипка, альт, віолончель і контрабас, та відповідала за її музичну єдність під час репетицій і виступів.

Сама специфіка нової академічної музики додає до цієї ролі особливих вимог. Коли твір виконується вперше, колективу зазвичай немає на що спиратися, крім самої партитури. Багато рішень щодо звучання, штрихів, характеру фраз народжуються прямо під час репетицій у діалозі з композитором та колективом. Робота при цьому нагадує лабораторію: музиканти експериментують зі звучанням, розташуванням у просторі, нетрадиційними виконавськими прийомами і поступово знаходять найточніші способи реалізації авторської ідеї. У цьому процесі концертмейстер стає одним із ключових учасників формування виконавської концепції.

— Де проходить межа між реалізацією авторського задуму та власною виконавською ініціативою?

— Для мене ця межа проходить там, де виконавська ініціатива залишається способом реалізації авторського задуму, а не його заміною. Партитура і художня концепція композитора визначають головний напрям, але під час репетицій часто потрібно знайти конкретні виконавські засоби, які дозволять цьому задуму повноцінно прозвучати.

Ми обговорювали такі рішення безпосередньо з композитором. Якщо виконавська пропозиція допомагала точніше передати його ідею або давала змогу ефективніше реалізувати її на практиці, він міг її підтримати. Тому це був не відхід від авторської концепції, а творчий діалог, спрямований на пошук її найпереконливішого звучання.

Наприклад, в одному з творів композитор доручив мені координувати струнну групу під час створення звукового ефекту шумного дихання. Цей ефект ми відтворювали нетрадиційним способом, використовуючи не звичайне звучання струн, а волос смичків та дерев’яну поверхню деки інструментів. Усі виконавці мали виконувати ці рухи узгоджено, щоб окремі звуки поєдналися в єдину звукову хвилю. Водночас результат не повинен був нагадувати механічно синхронізоване ансамблеве виконання: за задумом композитора, струнна група мала звучати як єдиний живий організм, у якому кожна фраза природно народжується, розгортається і згасає — так само, як подих.

У цьому епізоді я фактично координувала струнну групу зсередини: музиканти орієнтувалися на мої жести, дихання та початок кожної фрази. Моє завдання полягало в тому, щоб забезпечити точну узгодженість рухів і водночас зберегти природність звучання, закладену в авторському задумі. Саме в цьому я бачу роль концертмейстера: не змінювати концепцію композитора, а брати на себе відповідальність за те, щоб вона була точно й переконливо реалізована всією струнною групою.

«Виступ у межах Dvořák Prague — це вихід до аудиторії одного з найпомітніших європейських фестивалів»

— Восени 2022 року у STRO.MY було два значні виступи. Почнімо з першого — 24 вересня, Martinů Hall Академії музичних мистецтв, у межах фестивалю Dvořák Prague. Розкажіть про формат цього виступу.

— Це був showcase — професійна презентаційна програма у межах фестивалю. Формат ініційований чеським валторністом Радеком Бабораком (Radek Baborák) як можливість для молодих музикантів і композиторів представляти свої проєкти професійній аудиторії Dvořák Prague. Dvořák Prague — це престижний чеський фестиваль академічної музики, програма якого традиційно поєднує імена світового рівня з презентацією молодих виконавців і композиторів.

Довідка. Радек Баборак — один із найвідоміших сучасних валторністів світу: у 2003-2010 роках соліст-валторніст Берлінського філармонічного оркестру, лауреат Міжнародного конкурсу ARD у Мюнхені 1994 року, Міжнародного конкурсу «Празька весна» та інших провідних європейських конкурсів. З 2008 року активно виступає як диригент.

STRO.MY був запрошений на showcase представити дві композиції чеського композитора і диригента Їржі Тртіка, який заснував ансамбль. Зал Martinů на день виступу був заповнений; захід орієнтувався передусім на професійне середовище та гостей фестивалю.

«У холі юридичного факультету, який неофіційно називають "басейном"»

— Через три тижні відбувся другий концерт — 16 жовтня, серія MODERNA. Простір був нестандартним, поділіться і про це.

— Так, концерт відбувся у Празі — у холі юридичного факультету Карлового університету. Простір через характерну архітектуру та акустичні особливості неофіційно називають «басейном». Саме звідси й назва статті чеського музичного видання klasikaplus.cz «Karel Havlíček v bazénu», присвяченої цьому концерту. Серія MODERNA — серія концертів, присвячена представленню сучасних чеських композиторів.

Програма презентувала альбом Spoken чеського композитора, саунд-дизайнера і соліста Карела Гавлічека, який він записував упродовж двох років у Празі та Лос-Анджелесі. Музика поєднувала сучасний академічний стиль з кінематографічним мисленням, електронікою та авторським звуковим дизайном. STRO.MY Ensemble виконував камерні партії під орудою Їржі Тртіка, Карел Гавлічек виступив як композитор і соліст програми.

— Що змінюється, коли замість симфонічного залу опиняєшся у нетиповому просторі, а класична музика поєднується з електронікою?

— Робота в цьому проєкті висувала до музикантів особливі вимоги. Кожен був озвучений окремим мікрофоном, будь-яка інтонаційна або ансамблева неточність одразу ставала помітною. Від нас вимагалася ідеальна інтонаційна та ансамблева єдність і надзвичайно уважне слухання одне одного. Музика Гавлічека побудована на довгих звукових площинах, флажолетах, синкопованих ритмах і поступовому розвитку звукових хвиль. Особисто в моїй партії було багато високого регістру, епізоди дублювалися другою скрипкою в октаву. Таке звучання потребувало дуже гострого слуху, виняткової точності інтонування та постійного контролю балансу між партіями.

«У такому репертуарі неможливо "сховатися" за загальним звучанням оркестру»

— Ви виконали два дуже різні за форматом виступи: фестивальний і авторську сольну програму чеського композитора. Що об'єднує цей досвід у виконавському сенсі?

— У сучасній академічній музиці у кожного своя партія: у такому репертуарі неможливо «сховатися» за загальним звучанням оркестру, і кожен виконавець повністю відкритий для слухача. Мені дуже допоміг мій попередній досвід камерного музикування, зокрема квартетної гри. Як концертмейстерка, я відповідала за цілісність звучання всієї струнної групи, узгодженість інтонації, фразування, а також за баланс та художню виразність.

Через складну ритмічну структуру сучасних творів, часті зміни метра, нестандартні виконавські прийоми та просторово розосереджене розташування музикантів кожен має бездоганно знати власну партію, а також розуміти, що відбувається в партіях колег. На цій позиції я постійно мала думати на кілька кроків уперед: передбачати вступи, зміни метра, кульмінації та моменти, у яких ансамблю була потрібна особливо точна координація. Це допомагало мені своєчасно об'єднувати музикантів і зберігати цілісність колективу.

— Спільна робота із сучасними чеськими композиторами — це особливий вид виконавського досвіду. Що ця робота дала вам у професійному плані?

— STRO.MY — колектив, у якому я виконую роль концертмейстерки з моменту заснування, і через таку ансамблеву практику я значно розширила свій виконавський досвід у сучасній академічній музиці Європи. У класичному оркестровому репертуарі виконавець спирається на десятки, а іноді сотні років інтерпретаційної традиції. Натомість у роботі над сучасною прем’єрою перед тобою лише партитура, поруч — композитор, а навколо — ансамбль, який разом із ним уперше надає твору живого звучання. Це принципово інший тип виконавської роботи. Він виснажливий, вимогливий і водночас надзвичайно творчий: ти учасник не просто виконання, а створення того, чого досі не існувало.

Артистів із таким профілем на європейській академічній сцені — одиниці. Ансамблі сучасної академічної музики, які працюють на рівні STRO.MY, шукають концертмейстерів через рекомендації колег і закриті прослуховування; випадкових людей на цю позицію не запрошують. Те, що позицію Principal First Violin у празькому STRO.MY Ensemble від моменту заснування колективу обіймає українська скрипалька, свідчить про рівень української виконавської школи й водночас є частиною ширшого процесу входження українських музикантів до європейського академічного середовища.

Читай нас у