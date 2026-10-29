Костянтин Темляк уперше з’явився на публіці після скандалу

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Український актор і військовослужбовець Костянтин Темляк несподівано відвідав прем’єру комедії «Добре, що мама не знає» в Києві. Це перша публічна поява артиста після звинувачень у домашньому насильстві та неналежній поведінці, які оприлюднили восени 2025 року.

29 жовтня в український прокат виходить фільм «Добре, що мама не знає» режисера Саші Литвиненка, у якому Темляк зіграв одну з головних ролей. Зйомки завершилися ще до того, як розгорівся скандал.

Стрічка виконана в стилі сучасного неонуару й складається з чотирьох взаємопов’язаних новел про трьох членів однієї родини, які приховують таємниці одне від одного.

Актор піднявся на сцену разом із творцями та іншими учасниками фільму. Він висловив сподівання, що скандал навколо нього не вплине на сприйняття кінокартини глядачами.

«Я сьогодні абсолютно не відчуваю себе актором. Слава Богу, напевно. Я хотів би, щоб вся та чепуха, яка відбувається через мене, не завадила вам сприйняти це кіно як українське мистецтво. Тому що багато сил вкладено, багатьох людей, які працювали над фільмом, вже немає в живих», — заявив Темляк.

Як приклад актор згадав Юрія Феліпенка, який загинув на війні в червні 2025 року.

Звинувачення на адресу актора з’явилися восени 2025 року — після прем’єри кліпу Jerry Heil і Ярмака «З якого ти поверху неба?», у якому Темляк знявся разом зі своєю дружиною.

Тоді його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, публічно розповіла про свій досвід стосунків з актором. За її словами, вона мовчала про пережите протягом чотирьох років через сором і те, що Темляк був медійною людиною з авторитетом.

«Костянтин Темляк — тиран, абʼюзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин «людина», — заявила тоді Соловйова.

Крім того, фотографка оприлюднила листування актора з 15-річною дівчиною та стверджувала, що він розбещував неповнолітню.

Після оприлюднення звинувачень Темляк заявив про готовність нести юридичну та моральну відповідальність.

«Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви в поліцію) і моральну відповідальність», — відповів тоді актор.

Поява Костянтина Темляка на прем’єрі «Добре, що мама не знає» стала його першим виходом на публіку після скандалу. Під час виступу він закликав глядачів оцінювати фільм як результат роботи всієї творчої команди, а не крізь призму подій навколо нього.

Про це пише видання «Коротко про».

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