Козловський розповів, як підготувався до можливих блекаутів узимку

0:00 / 0:00

Український співак Віталій Козловський розповів, що придбав для дому на випадок відключень електроенергії через російські обстріли.

Артист має зарядну станцію, свічки та лампи. Водночас він зізнався, що повністю підготуватися до зими в нинішніх умовах неможливо.

«Та ніхто зараз до зими нормально не готовий. Живемо в режимі очікування і будемо дивитися, як усе буде проходити. Я налаштовуюся на щось більш позитивне, але будемо бачити», — зазначив співак.

Козловський додав, що, окрім практичних речей, узимку українцям знадобиться ще дещо важливе.

«Є зарядна станція, свічки, лампочки. І любов так само є — це важливо», — сказав він.

Джерело: Вlik

Співак Віталій Козловський після виступу в Харкові опублікував спільне фото з міським головою Ігорем Тереховим. Артист заявив, що поважає мера Харкова.

Український співак Віталій Козловський придбав позашляховик BMW X5 після завершення багаторічного судового спору з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. За даними реєстрів, артист офіційно став власником автомобіля на початку 2026 року.

Український співак Віталій Козловський викликав обурення частини користувачів соцмереж після публікації відео з Карпат, де показав своє відновлення за допомогою крапельниць.

Читай нас у