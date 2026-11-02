Кравець Джавін Тан першим неіталійцем виграв Trofeo Arbiter — Channel NewsAsia

У Неаполі, Італія, сінгапурський кравець і засновник ательє Common Suits Джавін Тан переміг у міжнародному конкурсі Milano su Misura – Trofeo Arbiter 2026. Він став першим неіталійцем, який здобув головну нагороду змагання, повідомляє Channel NewsAsia.

Образ у морському стилі

Для конкурсу Тан представив двобортний піджак океанічно-синього кольору з тканини Loro Piana, що поєднує вовну, шовк і льон, та брюки кольору слонової кістки. Робота відповідала темі Lo Stile in Barca e in Banchina — «Стиль на борту й на причалі», присвяченій морській спадщині Неаполя та середземноморській морській елегантності.

У костюмі передбачили деталі для вітрильного спорту: зворотні складки на плечах для свободи рухів, приховані під манжетами стрічки для визначення повітряного потоку, а також мікрофіброву вставку під манжетою для протирання окулярів від морських бризок. Ґудзики кольору слонової кістки з гуми були натхненні традиційним взуттям для палуби.

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Конкурс у Неаполі

Тан змагався з 23 іншими кравцями, зокрема представниками ательє лондонської Севіл-Роу. Шостий конкурс відбувся в Неаполі — уперше поза Міланом після відновлення події під нинішньою назвою у 2020 році. Міжнародних учасників до конкурсу почали допускати лише у 2024 році, до цього він був відкритий виключно для італійських майстрів.

Тан почав займатися кравецтвом після здобуття бізнес-освіти: спершу працював у невеликому кіоску біля їдальні Національного університету Сінгапуру. За 12 років Common Suits відкрила ательє також у Манілі, Джакарті та Бангкоку. Нині засновник бренду відповідає за дизайн, технічну розробку виробів і бізнес-напрям компанії.

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