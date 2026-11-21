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У середу, 18 листопада, у Харкові відкрилася виставка Олі Федорової «Крик. Шепіт. Мовчання». Експозиція об'єднує серії та окремі роботи, створені після початку повномасштабного вторгнення. Матеріалом для них стали домашній текстиль, що роками зберігався в родині художниці, а також знайдені тканини та папір.

Подію організував «ЄрміловЦентр» — перший у місті центр сучасного мистецтва. Він відкрився 2012 року й названий на честь харківського художника-авангардиста Василя Єрмілова.

Про що розповідає виставка? Чому так важливе її відкриття саме в Харкові? Як сучасне мистецтво у прифронтовому місті рефлексує війну, еміграцію та вимушене мовчання про теми, на які хочеться кричати? Журналістка видання UA.News Аніта Віоліна відвідала цю подію і готова розповісти як все пройшло. Детальніше — в нашому матеріалі.

Про що виставка «Крик. Шепіт. Мовчання»

Експозиція Олі Федорової зібрала серії й окремі роботи, які художниця створювала від початку повномасштабного вторгнення. Матеріалом для робіт слугували різні тканини і папір, шо були знайдені в шафі бабусі мисткині.

Три частини виставки, «Крик», «Шепіт» і «Мовчання» водночас є трьома станами голосу. Кожна частина розповідає про те, як мисткиня реагує на життя між двома радикально різними реальностями: війною та миром, тілом і розумом, почуттями і раціональністю.

В центрі творчої експозиції — Харків 2022-го. Тоді єдиним запобіжником від зневіри та звикання до абсурду війни слугував чистий, нічим не стримуваний гнів. Саме тому «Крик» зібрав твори, які жорстко б’ють і формою, і змістом. Конкретно цей гнів спрямований на те, щоб віднайти сили на самопідтримку, на змогу зібратися в критичний момент.



У 2023-2024 роках Оля опинилася за кордоном у невизначеності. Світ навколо трансформується = проте внутрішні рефлекси, відточені важким досвідом та війною, продовжують проявлятися так само. Сама мисткиня фіксує цю невідповідність як болісний розкол, а гнів, що раніше слугував опорою, почав руйнувати зсередини. На зміну надривному крику прийшов шепіт. І через це роботи в «Шепіту» мають зовсім інший голос та характер: в одних відчуваються сподівання на зміни, в інших на перший план виходять вагання, почуття провини та туга. Відсторонений аналіз власних переживань дав поштовх до створення циклу про «отруєну мову», який досліджує появу неологізмів і те, як війна перепрошиває звичні сенси в буденному спілкуванні.

Остання частина — «Мовчання» — говорить сама за себе, фіксуючи момент повної відмови від слова. Втративши внутрішнє моральне право вербалізувати досвід війни, не перебуваючи в її епіцентрі, мисткиня бере свідому паузу. На заміну слову приходить ручна вишивка. Використовуючи текстиль, Оля візуалізує на полотнах контури улюблених покинутих локацій і пейзажів, які зазнали або трансформацій, або знищення внаслідок російського вторгнення. Через цю матеріальну фіксацію вона консервує власні спогади та підтримує нерозривний контакт із втраченим простором, не полишаючи віри в майбутнє возз'єднання з ним.

Показати такий особистий досвід широкій аудиторії нелегко, і мисткиня цього не приховує:

«Насправді для митця мистецтво — це спосіб комунікувати із зовнішнім світом. І, звичайно, що більша аудиторія, то більший страх. Але я відчуваю, і мені говорили про це, що ці роботи відгукуються. Тому що я кажу про свій особистий досвід, але він не унікальний, бо більшість людей сходяться в цьому досвіді», — ділиться Оля Федорова.

Також Оля розповіла, що наважитись на це їй допомогли вміння втілити відчуття, які поділяють багато людей, у візуальну форму. Тож у цьому сенсі вона почувається безпечніше: знає, що роботи відгукуються багатьом, і це їй дуже приємно.



Як пройшло відкриття s чому ця виставка важлива для харків'ян

Офіційна частина вечора була затишною й камерною. Директорка ЄрміловЦентру Наталя Іванова зазначила, що партнерство з Каразінським університетом і сама наявність цієї культурної інституції надзвичайно важливі для центру і, на її думку, для університету теж.

«Всі ми зараз існуємо тому, що є мистецтво, що є митці, які роблять все те, що ми сьогодні бачимо. Над цією виставкою працювала плідно вся команда. Навіть попри негоду на відкриття завітало кілька десятків людей, в тому числі навіть і іноземні поціновувачі мистецтва», — каже Наталя Іванова.

Сама ж мисткиня радо спілкувалася із гостями і відповідала на всі запитання. Вона подякувала «ЄрміловЦентру» й Каразінському університету за те, що вони пішли на «таку авантюру» і прийняли її з великою виставкою. Розповіла також, що завжди радіє бути в Харкові, але, на жаль, не має змоги жити тут постійно, і переживає це досить важко — а це, за її словами, видно у мистецтві. Згадала, як 2012 року, коли центр тільки відкривався, приходила сюди й думала, що, може, колись тут буде її виставка, і водночас міркувала, як наповнити такий величезний простір. Але тепер її мрія здійснилася.

Окремо Оля Федорова подякувала кураторці Олександрі, яка погодилася долучитися до проєкту за її пропозицією, а також команді центру за те, що вони зробили з роботами неймовірні речі й виконали величезний обсяг праці.



Для самої художниці ця виставка стала ще й поверненням до рідного міста. Оля нині навчається за кордоном і приїздить до Харкова нечасто. У коментарі для нашого видання вона поділилася, з якими почуттями повернулася. Художниця зізналася, що приїхала з обережністю: вона не була певна, чи Харків досі її приймає. Але те, що відкриття відбулося, те, як відреагував «ЄрміловЦентр» і як відреагували люди, дало їй надію, що її тут досі чекають і що це місто все ще залишається її містом.

У тому, що такі роботи відгукуються, директорка «ЄрміловЦентру» Наталя Іванова бачить головну цінність виставки для міста. На її думку, у мистецтва в Харкові і загалом в країні є кілька важливих функцій.

«Я думаю, що у мистецтва є декілька функцій взагалі. Це і просвітницька, це і повернення ментального спокою, розділення якихось емоцій. І це саме ті функції, які мистецтво виконує зараз у Харкові», — пояснила Наталя Іванова.

Особливу роль тут відіграє спілкування, яке виникає навколо робіт. Для відвідувачів важливо побачити, що вони не самі переживають ці емоції. Бо виставка, за словами Іванової, досить щемка — «художниця просто роздяглася перед своєю аудиторією». Оля показала, що відчуває вимушено переселена людина: та, що була змушена залишити домівку, нині мусить залишатися в Європі, де облаштовує життя й навчається. Показала вона й внутрішні розриви, які з цим пов'язані. Коли глядач і художниця опиняються на одній хвилі і добре розуміють одне одного — це, за словами Наталі, дає відчуття, що в тебе є однодумці й що суспільство ділить ті самі питання, що й ти.



«Я бачу в мистецтві величезну комунікацію: комунікацію художника з глядачем, комунікацію глядачів між собою. Бо коли вони роздивляються роботи, вони спілкуються і між собою також. У когось викликають якісь одні емоції роботи, у когось якісь інші. І це завжди обмін думками і новими набутими знаннями. А митець ділиться і комунікує зі своїм глядачем через свої роботи. Тому це і ментальна, і інформаційна підтримка», — ділиться директорка центру.

Ще один погляд на виставку запропонувала її кураторка, Олександра Шовкун. Ми запитали її про те, як взагалі робити виставки в такі нелегкі часи в прифронтовому Харкові і з якими труднощами вони зіткнулися під час роботи.

«Мені складно сказати саме за Харків, бо в випадку з виставкою Олі Федорової вона мене запросила долучитись. І тому я працювала саме з персональною виставкою, мені не треба було збирати проєкти з нуля. Але я з Дніпра, Дніпро теж, умовно, прифронтове місто. І якщо говорити про кураторство саме там, то у нас як і в Харкові є велика проблема з достатньою кількістю художників… Якраз в Харкові ми бачимо, що тут дійсно великий простір. І для персонального проєкту треба мати досвід. Не кожен молодий митець або мисткиня може заповнити цей простір роботами. Тому я думаю, що тут є вся проблема. Або це має бути якийсь груповий проєкт», — пояснила Олександра.



Виставка Олі Федорової, додала Олександра, це дещо інша історія. З одного боку, авторка живе в цьому контексті й починала саме з нього. З іншого — вона вже виїхала, і тому це доволі чесна розмова про те, що відбувається зі здатністю говорити, коли людина виходить із контексту. Замість того щоб свідчити, ти починаєш фіксувати, спостерігати та передавати те, що відбувається, бо власного досвіду й рефлексії зсередини вже немає. І така розмова важлива ще й тому, що в Харкові сьогодні багато людей, які переїхали з інших міст і так само не можуть свідчити про своє місто. До того ж у виставці є більш універсальні теми: про віддалення від міста й спроби зберегти його в якійсь формі.

Резюмуючи, відкриття виставки «Крик. Шепіт. Мовчання» вийшло напрочуд щирим. Не раз звучало слово «співпереживання» — і воно, мабуть, найточніше описує цей вечір. А для Олі Федорової цей вечір став поверненням до рідного Харкова, до родини й мистецького простору, про який вона мріяла декілька років. Для гостей же цей простір став нагодою побачити, що у війни є різні голоси — як гучний, так і тихий та мовчазний.

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