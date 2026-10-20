Квитки на десятиденний театральний фестиваль режисера Кирила Серебреннікова в берлінській Komische Oper були розпродані за кілька місяців до початку. Програма об’єднала російських митців, які працюють за кордоном, а також театральні постановки, кіно й публічні дискусії німецькою, російською та англійською мовами, повідомляє The Moscow Times.

Робота після виїзду з Росії

Для менш відомих акторів і режисерів, які залишили Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну, продовження кар’єри за кордоном часто виявилося складним. Режисерка та сценаристка Мая Дороженко виїхала до Єревана після того, як московські театральні майданчики відмовилися ставити її антивоєнну виставу, засновану на житті та працях філософині Ханни Арендт. Перші репетиції її моновистави відбувалися в орендованій кімнаті, де між ліжком і стіною майже не було вільного місця.

Актор Єгор Рибаков переїхав до Тбілісі у 2022 році після погроз у соцмережах, що про нього повідомлять владі держави-агресора через критику Кремля та підтримку України. До виїзду він грав у чотирьох постановках у Москві, одна з яких входила до десятки найкращих вистав міста. У Грузії він, окрім акторської роботи, заробляв веденням заходів і викладанням акторської майстерності.

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Мова, фінансування і нові аудиторії

Митці в еміграції мають обирати між роботою для російськомовної аудиторії та інтеграцією до місцевого театрального середовища, що потребує нових професійних зв’язків і нерідко знання іншої мови. Режисерка Анастасія Анісімова, яка живе в Парижі, поставила виставу Deep Fake російською та англійською мовами в Тбілісі, Берліні й на Авіньйонському фестивалі. Наступний показ заплановано в Амстердамі.

За її словами, суттєвими перешкодами залишаються фінансування та бюрократичні вимоги навіть для участі в міжнародних фестивалях. Театральні роботи в еміграції часто осмислюють війну та виїзд з країни, хоча не всі режисери вважають своє мистецтво політичним.

Фестивалі як професійна мережа

Фестиваль нової російськомовної драматургії «Любимовка», заснований у Москві 1990 року, після початку повномасштабної війни переніс діяльність за кордон. Його ініціативи Echo of Lubimovka проводять читання п’єс у різних країнах, зокрема в Тбілісі, Тель-Авіві, Парижі та Токіо. У Парижі з 2022 року тексти почали перекладати мовою країни проведення, а в Токіо читання відбулися японською.

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