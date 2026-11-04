Лауреат Гонкурівської премії Жеанада розповів про використання ШІ — Der Spiegel

У Франції лауреат Гонкурівської премії, письменник Філіп Жеанада, повідомив про обмежене використання штучного інтелекту під час роботи над романом L'Inconnue du Quai Javel. За його словами, він заховав у книжці одне речення, створене ChatGPT, щоб погратися з читачами. Наступного дня після присудження премії автор розповів про це в ефірі France Inter, повідомляє Der Spiegel.

ШІ для гри та досліджень

Жеанада сказав, що після нагородження повідомив про приховане речення дев’ятьом членам журі Гонкурівської премії. Також він звертався до ChatGPT, аби висміювати подекуди абсурдні відповіді інтерактивної системи, і використовував її для досліджень.

Письменник вважає, що не варто вдавати, ніби штучного інтелекту не існує. На його думку, з такими інструментами потрібно знайомитися й використовувати їх, однак ШІ не має замінювати авторів, а повинен бути корисним.

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62-річний Жеанада відомий ретельними архівними дослідженнями історичних кримінальних справ. У відзначеному романі він розповідає історію молодої моделі, яку вбили в Парижі 1949 року.

Дискусія навколо іншого претендента

Заява Жеанади пролунала на тлі дискусії про застосування ШІ в літературі. Раніше гаїтянсько-канадського автора Телісона Орельєна вилучили з попереднього відбору на премію після звинувачень у значному використанні ШІ.

Орельєн заперечував, що істотну частину його роману C'était ça ou mourir створив штучний інтелект, але визнавав використання технології для перекладу та досліджень. У жовтні його канадський видавець припинив співпрацю з автором, заявивши, що нові аналізи вказали на використання ШІ також у процесі написання. Водночас видавництво зазначило, що точний масштаб такого використання встановити неможливо.

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