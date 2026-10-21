Леді Гага заінтригувала фанатів новиною про майбутній альбом

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Американська співачка Леді Гага натякнула, що незабаром може потішити шанувальників новою музикою. Такий висновок фанати зробили після відповіді артистки на коментар прихильника, який попросив її не робити тривалих перерв між випусками альбомів.

У TikTok співачка опублікувала відео, присвячене новому набору пензлів для макіяжу від її косметичного бренду Haus Labs. Музичним супроводом до ролика стала композиція «Last Christmas» британського гурту Wham!.

Під відео один із шанувальників звернувся до артистки з проханням частіше випускати нові альбоми.

“Гаго, будь ласка, не змушуй нас так довго чекати на альбоми! Ми просто хочемо нової музики! З кожним альбомом доводиться чекати дедалі довше”, – написав користувач.

Леді Гага відповіла коротко: “Не хвилюйтеся”, додавши два емодзі у вигляді сердець.

Її коментар викликав активне обговорення серед шанувальників, які припустили, що співачка вже працює над наступним музичним проєктом. Водночас сама артистка не уточнила, чи йдеться про новий альбом, окремі пісні або інший реліз.

Останній студійний альбом Леді Гаги “Mayhem” вийшов у березні 2025 року. Його виходу передувала майже п’ятирічна перерва після платівки “Chromatica”, представленої у 2020 році.

Співпродюсер і співавтор пісень альбому “Mayhem” також розповів, що продовжує підтримувати зв’язок із Леді Гагою та готовий знову працювати з нею.

“Ми постійно спілкуємося. Щойно вона покличе, я буду поруч”, – зазначив він.

Водночас цього року в особистому житті Леді Гаги відбулися зміни. У червні в неї та її нареченого Майкла Поланскі народилася донька Роуз Бін Поланскі. Співачка поки публічно не розповідала про народження дитини, однак у вересні її сфотографували разом із донькою в Північній Каліфорнії.

У квітні 2026 року артистка також завершила світовий концертний тур “Mayhem Ball”, який охопив п’ять континентів. За даними Billboard Boxscore, гастролі принесли майже 420 мільйонів доларів і увійшли до десятки найкасовіших турів серед виконавиць за всю історію підрахунків.

На підтримку альбому “Mayhem” Леді Гага випустила сингли “Disease”, “Abracadabra” та “The Dead Dance”.

Крім того, на початку 2026 року співачка записала спільну композицію “Runway” із реперкою Doechii. Пісня увійшла до саундтреку фільму “Диявол носить Prada 2”.

Джерело: Billboard.

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