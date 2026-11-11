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11 листопада американському актору та продюсеру Леонардо Ді Капріо виповнюється 52 роки. За понад три десятиліття в кіно він пройшов шлях від підлітка, який знімався в телевізійній рекламі, до одного з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Фільми з його участю в головних ролях зібрали у світовому прокаті понад $7,5 млрд, а сам він навчився заробляти не лише на акторських гонорарах, а й на продюсуванні, нерухомості та інвестиціях у технологічні компанії.

Найбільший комерційний успіх Ді Капріо досі пов'язаний із «Титаніком», який заробив понад $2,2 млрд. Водночас найбільші особисті виплати актору приносили не завжди найкасовіші картини. За «Початок» Крістофера Нолана він міг отримати щонайменше $50 млн завдяки особливим умовам контракту. Його особисті статки сьогодні оцінюють приблизно у $300 млн, хоча точна структура активів залишається закритою.

UA.News розповідає, як Ді Капріо став однією з найдорожчих зірок кіно, які його фільми принесли найбільше грошей, чому він так довго залишався без «Оскара» та в які бізнеси вкладає зароблені мільйони.

Від телевізійної реклами до «Титаніка»: як Ді Капріо став світовою зіркою

Леонардо Ді Капріо народився 11 листопада 1974 року в Лос-Анджелесі. Майбутній актор зростав неподалік від Голлівуду, але це не означало автоматичного доступу до великих кінопроєктів. Спочатку він знімався в рекламі та телевізійних програмах, проходив численні кастинги й отримував невеликі ролі. Однією з перших помітних робіт став серіал «Проблеми зростання».

Ситуація змінилася на початку 1990-х років. У 1993 році Ді Капріо зіграв разом із Робертом Де Ніро у фільмі «Життя цього хлопця», а згодом отримав роль Арні Грейпа в драмі «Що гнітить Гілберта Грейпа». Саме ця робота принесла 19-річному актору його першу номінацію на «Оскар».

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У 1996 році на екрани вийшла стрічка «Ромео + Джульєтта» База Лурмана. Сучасне переосмислення трагедії Шекспіра зробило Ді Капріо особливо популярним серед молодої аудиторії. Проте справжній світовий прорив відбувся наступного року.

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У 1997 році режисер Джеймс Кемерон випустив «Титанік», де Ді Капріо зіграв Джека Доусона разом із Кейт Вінслет. Стрічка перетворила молодого актора на міжнародну знаменитість. Фільм не просто став касовим хітом — він продемонстрував, що романтична драма здатна приносити мільярдні збори.

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Після «Титаніка» Ді Капріо міг будувати кар'єру виключно на романтичних ролях, однак обрав інший шлях. Він почав активніше працювати зі Стівеном Спілбергом, Мартіном Скорсезе, Крістофером Ноланом та Квентіном Тарантіно. У його фільмографії з'являлися психологічні трилери, кримінальні історії, історичні драми та масштабні авторські проєкти.

Найкасовіші фільми Ді Капріо: які стрічки принесли Голлівуду мільярди

За даними The Numbers, загальні світові касові збори фільмів із Леонардо Ді Капріо у провідних ролях перевищили $7,5 млрд. Ця сума відображає виручку від продажу квитків, а не особисті доходи актора. Водночас саме комерційний успіх його картин допоміг Ді Капріо стати одним із найбільш високооплачуваних представників Голлівуду.

Найкасовішим фільмом у його кар'єрі залишається «Титанік» Джеймса Кемерона, який вийшов у 1997 році. Картина зібрала у світовому прокаті понад $2,26 млрд з урахуванням повторних релізів. За виробничого бюджету приблизно $200 млн вона стала одним із найуспішніших кінопроєктів в історії. Саме після ролі Джека Доусона Ді Капріо перетворився на міжнародну знаменитість, а його гонорари почали стрімко зростати.

Другим за касовими зборами серед його фільмів став фантастичний трилер «Початок» Крістофера Нолана, який вийшов у 2010 році. Стрічка заробила понад $830 млн з урахуванням різних релізів. Для Ді Капріо цей проєкт виявився особливо вигідним, оскільки, за інформацією Forbes, він домовився про частку від доходів фільму. У результаті його особиста винагорода могла перевищити $50 млн.

Третю позицію посідає «Легенда Г'ю Гласса» Алехандро Гонсалеса Іньярріту. Картина 2015 року зібрала понад $533 млн за бюджету близько $135 млн. Окрім комерційного успіху, саме ця стрічка принесла Ді Капріо його перший «Оскар» за найкращу чоловічу роль.

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Серед інших касових хітів актора — «Джанґо вільний» Квентіна Тарантіно, який заробив приблизно $425 млн, та «Вовк з Волл-стріт» Мартіна Скорсезе зі зборами понад $400 млн з урахуванням повторних релізів. Останній фільм став особливо важливим для Ді Капріо, адже він виступив не лише виконавцем головної ролі, а й продюсером картини.

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Ще майже $394 млн у світовому прокаті зібрала стрічка «Одного разу в Голлівуді», де Ді Капріо зіграв разом із Бредом Піттом. Понад $350 млн заробив кримінальний фільм Стівена Спілберга «Впіймай мене, якщо зможеш», а екранізація «Великого Гетсбі» принесла приблизно $350 млн.

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Водночас не всі дорогі проєкти за участю актора демонстрували однаково високі касові результати. Наприклад, «Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе зібрали в кінотеатрах значно менше за свій виробничий бюджет. Проте картину фінансувала Apple, для якої важливими були також престиж фільму, нагороди та його подальша доступність на стримінговій платформі.

Гонорари Ді Капріо: як актор почав заробляти до $50 млн за один фільм

Популярність після «Титаніка» дозволила Ді Капріо перейти до категорії акторів, які можуть вимагати десятки мільйонів доларів за участь в одному проєкті. Проте його найбільші доходи пов'язані не лише з фіксованими гонорарами. В окремих випадках він погоджувався на меншу початкову оплату в обмін на частку від майбутньої виручки.

Найвідоміший приклад — «Початок» Крістофера Нолана. У 2010 році Forbes повідомляв, що Ді Капріо погодився на гонорар, нижчий за звичні на той момент $20 млн, але отримав право на частину касових надходжень фільму.

Йшлося про механізм first-dollar gross, за якого актор отримує визначений відсоток від виручки за умовами контракту, не чекаючи, поки студія повністю покриє всі виробничі та маркетингові витрати. Така модель може бути значно вигіднішою за традиційний фіксований гонорар, якщо картина демонструє високі збори.

У випадку «Початку» цей ризик виправдався. Forbes оцінював потенційний дохід Ді Капріо щонайменше у $50 млн від театрального прокату, не враховуючи додаткові надходження від інших каналів розповсюдження фільму.

Ще одним важливим проєктом став «Вовк з Волл-стріт» 2013 року. Ді Капріо не лише зіграв фінансового шахрая Джордана Белфорта, а й долучився до продюсування картини. Через високу вартість виробництва та особливості фінансування його гонорар не дорівнював усій сумі, яка спочатку обговорювалася в контракті. Актор отримав близько $10 млн, хоча початкові домовленості передбачали значно більшу винагороду.

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У 2019 році Ді Капріо отримав приблизно $10 млн за «Одного разу в Голлівуді». Працювати з Тарантіно він погодився за нижчу суму, ніж міг би вимагати за участь у деяких комерційних проєктах.

Ситуація змінилася з розвитком стримінгових платформ, які почали конкурувати за знаменитостей із традиційними кіностудіями. За роль у сатиричній комедії Netflix «Не дивіться вгору» Ді Капріо отримав близько $30 млн.

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У 2022 році Variety повідомляв, що Apple погодилася заплатити актору ще $30 млн за участь у фільмі Скорсезе «Вбивці квіткової повні». Це поставило його серед найдорожчих голлівудських виконавців того періоду.

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Заробітки Ді Капріо залишаються високими й сьогодні. У рейтингу Forbes за підсумками 2025 року його дохід від роботи в кіно й телебаченні до вирахування витрат на представників оцінювали приблизно у $29 млн. Значну роль у цих заробітках відіграла участь у фільмі Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою».

22 роки до першого «Оскара»: чому Ді Капріо так довго залишався без нагороди

Попри фінансовий успіх, відносини Ді Капріо з Американською кіноакадемією довгий час залишалися складними. Його регулярно називали одним із найсильніших акторів покоління, проте головна кінематографічна нагорода обходила його стороною.

Першу номінацію на «Оскар» він отримав ще у 1994 році за роль другого плану у фільмі «Що гнітить Гілберта Грейпа». Тоді 19-річний актор поступився Томмі Лі Джонсу, якого відзначили за «Втікача».

Наступного разу Ді Капріо претендував на нагороду лише через одинадцять років — у 2005-му, за головну роль у біографічній драмі «Авіатор». Він зіграв американського мільярдера, авіатора та кінопродюсера Говарда Г'юза. Стрічка отримала п'ять «Оскарів», однак нагороду за найкращу чоловічу роль здобув Джеймі Фокс за фільм «Рей».

У 2007 році Ді Капріо знову номінували за «Кривавий діамант». Цього разу переміг Форест Вітакер із картиною «Останній король Шотландії».

Особливо багато уваги привернула церемонія 2014 року, коли Ді Капріо претендував на нагороду за «Вовка з Волл-стріт». Його роль шахрая-брокера Джордана Белфорта стала однією з найвідоміших у кар'єрі. Проте статуетку отримав Меттью Макконагі за «Далласький клуб покупців».

Після цієї поразки інтернет заповнили меми про актора, який ніяк не може отримати омріяну нагороду. Користувачі створювали жарти, відеоролики й навіть ігри, присвячені його нескінченним спробам здобути «Оскар».

Перелом настав у 2016 році. За роль мисливця Г'ю Гласса у фільмі «Легенда Г'ю Гласса» Ді Капріо нарешті отримав статуетку за найкращу чоловічу роль. Зйомки відбувалися у складних погодних умовах, а персонаж актора більшу частину екранного часу боровся за виживання в дикій природі.

Водночас його історія з «Оскаром» на цьому не завершилася. У 2020 році актор знову претендував на статуетку за «Одного разу в Голлівуді», а у 2026 році отримав чергову номінацію за «Одну битву за іншою». Однак на 98-й церемонії переможцем у категорії найкращої чоловічої ролі став Майкл Б. Джордан за фільм «Грішники».

Загалом станом на листопад 2026 року Ді Капріо має вісім номінацій на премію Американської кіноакадемії, якщо враховувати також номінацію як продюсера «Вовка з Волл-стріт» у категорії найкращого фільму. Перемога залишається одна.

Скільки грошей має Ді Капріо: оцінка статків та його нерухомість

Попри десятки мільйонів доларів за окремі ролі, точний розмір капіталу Ді Капріо невідомий. За оцінкою Celebrity Net Worth, оновленою в жовтні 2026 року, його статки становлять приблизно $300 млн. Основним джерелом його капіталу залишаються акторські гонорари. Однак Ді Капріо також заробляє на продюсерській діяльності, а частину грошей спрямовує у технологічні компанії та нерухомість.

Важливим активом його бізнесової діяльності стала продюсерська компанія Appian Way Productions, яку він заснував на початку 2000-х років. Компанія брала участь у створенні «Авіатора», «Вовка з Волл-стріт», «Легенди Г'ю Гласса» та інших проєктів.

У 2020 році Appian Way уклала багаторічну угоду із Sony Pictures, яка передбачала пріоритетний розгляд нових повнометражних ігрових проєктів компанії. Продюсерський бізнес дозволяє Ді Капріо впливати на вибір сценаріїв, розвиток фільмів і потенційно отримувати доходи не лише як виконавцю ролей.

Окреме місце в його капіталі посідає нерухомість. За інформацією Architectural Digest, протягом кар'єри актор купував будинки та земельні ділянки в Каліфорнії, Нью-Йорку й Белізі. Зокрема, у 2021 році він придбав будинок у районі Лос-Феліс у Лос-Анджелесі приблизно за $7,1 млн. Того самого року актор також купив маєток у Малібу за $13,8 млн. Раніше він володів іншими об'єктами нерухомості в Каліфорнії, частину з яких згодом продав.

У що інвестує Ді Капріо: штучне м'ясо, екологічні технології та стартапи

Поза Голлівудом Ді Капріо найбільше цікавлять компанії, пов'язані зі зміною клімату, сталим виробництвом та новими технологіями. Його інвестиційна діяльність тісно переплітається з екологічною позицією, яку актор публічно відстоює протягом десятиліть.

Однією з найвідоміших інвестицій стала американська компанія Beyond Meat, що виробляє рослинні альтернативи м'ясу. У жовтні 2017 року компанія офіційно оголосила, що Ді Капріо долучився до неї як інвестор і прихильник бренду.

Beyond Meat у 2019 році вийшла на біржу Nasdaq і на певному етапі стала одним із найпомітніших представників ринку альтернативних білків. Проте згодом компанія зіткнулася з падінням попиту, конкуренцією та фінансовими проблемами. Це демонструє, що навіть інвестиції у перспективні технологічні напрями не гарантують прибутку.

Інший напрям — вирощування справжнього м'яса з клітин тварин без традиційного тваринництва. У 2021 році Ді Капріо став інвестором та радником двох компаній, які розробляють такі технології.

Перша — нідерландська Mosa Meat, яка представила один із перших у світі лабораторно вирощених бургерів ще у 2013 році. Друга — ізраїльська Aleph Farms, що працює над виробництвом культивованої яловичини. Про інвестиції актора обидві компанії повідомили у вересні 2021 року.

Обидві компанії розраховують, що розвиток біотехнологій дозволить виробляти м'ясо з меншим використанням земельних і водних ресурсів. Проте галузь усе ще стикається з високою собівартістю, необхідністю масштабування виробництва та регуляторними обмеженнями.

Інвестиційні інтереси актора також охоплюють альтернативні матеріали, екологічні технології та споживчі стартапи. Особливістю цих інвестицій є те, що актор використовує не лише власні гроші, а й репутацію. Його приєднання до стартапу стає інформаційним приводом, допомагає привернути увагу партнерів, потенційних інвесторів і споживачів.

На що Ді Капріо витрачає гроші: благодійність та боротьба зі зміною клімату

Попри репутацію голлівудської зірки з дорогими будинками та розкішним способом життя, значна частина публічної діяльності Ді Капріо пов'язана із захистом довкілля.

Ще у 1998 році він заснував Leonardo DiCaprio Foundation — організацію, яка підтримувала збереження дикої природи, боротьбу зі зміною клімату, захист океанів та розвиток природоохоронних проєктів.

За інформацією Організації Об'єднаних Націй, фонд підтримував екологічні ініціативи в різних частинах світу. У 2014 році Ді Капріо призначили Посланцем миру ООН із фокусом на кліматичних змінах.

Згодом його благодійна діяльність продовжилася через інші природоохоронні ініціативи, зокрема Earth Alliance та Re:wild. Ді Капріо також використовує кіно як інструмент привернення уваги до екологічних проблем. Він брав участь у створенні документальних фільмів «Одинадцята година» та «Перед потопом», присвячених впливу людської діяльності на планету.

Під час отримання «Оскара» у 2016 році актор використав свою промову не лише для подяки колегам, а й для заклику до боротьби зі зміною клімату.

Чому Ді Капріо залишається одним із найдорожчих акторів Голлівуду

Фінансова історія Ді Капріо відрізняється від кар'єр багатьох інших високооплачуваних акторів. Він не створював багатомільярдну супергеройську франшизу навколо одного персонажа та не випускав нові фільми щороку. Натомість зробив ставку на обмежену кількість масштабних проєктів і співпрацю з відомими режисерами.

Такий підхід дозволив йому одночасно підтримувати високий попит серед кіностудій і зберігати репутацію серйозного драматичного актора.

Для великих кінокомпаній його участь означає не лише потенційно високі касові збори. Ім'я Ді Капріо допомагає залучати фінансування, просувати стрічки на міжнародних ринках, привертати увагу критиків та претендувати на престижні нагороди.

У сучасному Голлівуді, де частина глядачів дедалі частіше обирає стримінгові платформи замість кінотеатрів, це особливо важливо. Ді Капріо залишається актором, заради якого студії готові фінансувати великі авторські картини, навіть якщо їхня комерційна окупність у прокаті не гарантована.

До свого 52-річчя він підійшов із фільмографією, що принесла мільярди доларів касових зборів, однією премією «Оскар», власним продюсерським бізнесом та інвестиціями в технологічні компанії.

Історія Ді Капріо показує, як акторська популярність може перетворитися на самостійний бізнес. Спочатку його головним джерелом доходів були ролі в кіно. Згодом до них додалися продюсерські контракти, частка від виручки фільмів, нерухомість та венчурні інвестиції. Саме поєднання цих напрямів дозволяє голлівудській зірці заробляти далеко за межами знімального майданчика.

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