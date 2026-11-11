Леонардо ДіКапріо відзначає 52-річчя: цікаві факти, небезпечні пригоди та особисте життя актора

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11 листопада голлівудський актор Леонардо ДіКапріо святкує 52-й день народження. Володар премії «Оскар» відомий не лише ролями у культових фільмах, а й прагненням тримати особисте життя подалі від уваги публіки. Водночас за лаштунками його кар’єри є чимало незвичайних історій: від захоплення брейкдансом у дитинстві та скандальної компанії друзів до небезпечних пригод і боротьби з обсесивно-компульсивним розладом.

З нагоди дня народження актора згадаємо маловідомі факти з його життя, які могли залишитися поза увагою шанувальників.

Чому актора назвали Леонардо

Ім’я майбутньої зірки Голлівуду пов’язане з італійським художником Леонардо да Вінчі. Коли мама актора була вагітною, вона вперше відчула рухи дитини під час відвідування галереї Уффіці у Флоренції. У той момент жінка розглядала картину «Благовіщення» авторства да Вінчі.

Батьки сприйняли цей збіг як особливий знак і вирішили назвати сина на честь видатного митця.

Мати актора, Ірмелін Інденбіркен, має німецьке походження. У 1950-х роках вона переїхала до США, де вийшла заміж за американця Джорджа ДіКапріо. У 1974 році в подружжя народився Леонардо, однак батьки розійшлися, коли хлопчикові виповнився лише рік. Майбутній актор зростав із матір’ю, а допомагала їй виховувати сина бабуся.

Щоліта родина навідувалася до бабусі Гелени в німецьке містечко Оер-Еркеншвік. Саме там дев’ятирічний Лео взяв участь у конкурсі з брейкдансу під псевдонімом The Noodle. Хлопчик посів третє місце, а про його виступ написала місцева газета.

Pussy Posse: скандальна компанія друзів ДіКапріо

У молодості Леонардо ДіКапріо зблизився з акторами Тобі Магвайром, Лукасом Гаасом і Кевіном Конноллі. Друзі разом відвідували кастинги, конкурували за ролі та навіть укладали парі про те, хто першим досягне успіху. Однак після виходу «Титаніка» саме ДіКапріо став найвідомішим серед компанії.

Актори разом ходили на вечірки та до нічних клубів Нью-Йорка, знайомилися з жінками, жартували над папараці й влаштовували різноманітні витівки. Зокрема, запускали димові шашки у фешенебельних закладах і скидали сміття з Бруклінської набережної на автомобілі.

Одного разу компанії навіть вдалося потрапити на закриту вечірку Victoria's Secret. Через гучні пригоди та надмірну, не завжди доречну увагу до жінок друзів прозвали Pussy Posse. У голлівудських колах це прізвисько швидко закріпилося, а самі актори могли безперешкодно потрапляти до клубів, біля входу до яких навіть знаменитостям доводилося стояти в черзі.

Втім, безтурботні розваги компанії мали й інший бік. Одним із найскандальніших епізодів став фільм Don's Plum, у якому друзі не лише зіграли, а й долучилися до написання сценарію та продюсування.

Стрічку звинувачували в мізогінії та образливому ставленні до жінок. Зокрема, в одній зі сцен персонаж ДіКапріо погрожує дівчині пляшкою та ображає її, тоді як решта героїв сміється.

Згодом ДіКапріо та Магвайр намагалися перешкодити широкому прокату фільму, побоюючись за власну репутацію. Продюсер Девід Статман звинуватив акторів у використанні свого впливу, щоб завадити компанії Miramax випустити стрічку. У судовому позові він стверджував, що Магвайр та його менеджер були незадоволені тим, як актора показали на екрані, а імпровізовані репліки могли зашкодити його публічному образу.

Зрештою сторони уклали мирову угоду: Don's Plum дозволили випустити лише за межами США та Канади. З часом учасники Pussy Posse подорослішали й стали менш схильними до гучних витівок.

Як ДіКапріо обирав ролі на початку кар’єри

Хоча саме «Титанік» зробив Леонардо ДіКапріо світовою зіркою, важливі рішення для його кар’єри він ухвалював ще в підлітковому віці.

Актор свідомо відмовився від ролі у популярному фільмі Disney «Фокус Покус», за яку йому пропонували найбільший на той момент гонорар у житті. Натомість ДіКапріо обрав незалежну стрічку «Що гнітить Гілберта Грейпа», погодившись на значно меншу оплату. Саме ця робота допомогла йому вийти на новий професійний рівень.

«Мені дуже пощастило ще на самому початку кар'єри. І, як я вже казав, саме "Титанік" став переломним моментом, після якого я отримав можливість самостійно обирати фільми. До того ж я знімався переважно в незалежному кіно. Я просто обирав ролі персонажів, які здавалися мені найцікавішими й давали можливість по-справжньому розкритися», — пояснював актор.

Попри успіх ранніх робіт і першу номінацію на «Оскар» за роль у фільмі «Що гнітить Гілберта Грейпа», студія Sony нібито не хотіла затверджувати ДіКапріо на роль самовпевненого стрільця у вестерні «Швидкий та мертвий».

Однак партнерка актора Шерон Стоун настільки вірила в його талант, що, за повідомленнями, погодилася віддати частину власного гонорару, аби забезпечити йому участь у стрічці.

В інтерв’ю Entertainment Weekly вона зізналася, що дуже хотіла бачити саме Лео у фільмі й заради цього була готова буквально щодня носити його на знімальний майданчик. На щастя, як пожартувала Стоун, актор виявився самостійним і діставався туди власними ногами.

Леонардо ДіКапріо на межі смерті

Сам актор не раз розповідав про небезпечні пригоди, які могли закінчитися трагічно. За його словами, друзі навіть вважають його людиною, з якою найменше хочеться вирушати в екстремальні подорожі.

«Мої друзі назвали мене людиною, з якою їм найменше хочеться вирушати в екстремальні пригоди, бо, здається, я завжди опиняюся на межі катастрофи. Якщо у мене, як у кішки є 9 життів, то я вже витратив кілька», — ділився ДіКапріо.

Один із найстрашніших випадків стався під час занурення в клітці біля узбережжя Південної Африки. До конструкції потрапила велика біла акула: половина її тіла опинилася всередині, а хижак кілька разів клацнув щелепами зовсім поруч із головою актора. На щастя, тварина змогла вибратися назад.

Інша небезпечна ситуація трапилася під час перельоту Delta Airlines до Росії. Просто на очах у ДіКапріо один із двигунів літака вибухнув, а крило охопило полум’я. Екіпаж вимкнув двигуни та здійснив аварійну посадку в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку.

Не менш драматичною виявилася пригода під час стрибка з парашутом у тандемі. Перший парашут заплутався, тому інструктору довелося відчепити його та розкрити запасний. Однак і той не спрацював належним чином: чоловік мусив розплутувати конструкцію просто в повітрі, поки вони стрімко наближалися до землі.

Інструктор навіть попередив ДіКапріо, що через надто велику швидкість під час приземлення той може зламати ноги. Зрештою обидва відбулися синцями. Після цього випадку актор більше не стрибав із парашутом і, за його словами, почав ще більше боятися смерті.

Обсесивно-компульсивний розлад актора

Ще одна маловідома сторона життя Леонардо ДіКапріо — його багаторічна боротьба з обсесивно-компульсивним розладом (ОКР). За повідомленнями ЗМІ, нав’язливі думки та повторювані дії іноді впливали навіть на роботу актора.

Зокрема, йому було складно не наступати на плями від жувальної гумки на асфальті або проходити крізь дверні отвори лише один раз. У 2004 році ДіКапріо розповідав, що через такі звички іноді витрачав до десяти хвилин, щоб дістатися знімального майданчика: він міг повертатися назад і знову наступати на певні плями.

Водночас актор наголошував, що намагається не дозволяти розладу керувати його життям. Він пригадував, як усвідомлював абсурдність деяких дій і переконував себе зупинитися.

Іноді його асистентці та візажистці доводилося супроводжувати актора на майданчик, оскільки він міг знову повертатися до дверей, торкатися їх і проходити крізь них кілька разів.

Власний досвід ОКР також став у пригоді під час роботи над фільмом «Авіатор». У ньому ДіКапріо зіграв американського підприємця та кінопродюсера Говарда Г’юза, який також мав цей розлад.

ДіКапріо — колекціонер творів мистецтва

Окрім акторської кар’єри, Леонардо ДіКапріо захоплюється мистецтвом і збирає власну колекцію. У 2015 році журнал ARTnews уперше включив його до щорічного списку 200 найвпливовіших колекціонерів мистецтва у світі.

Зірка Голлівуду збирає не лише твори сучасного мистецтва, а й комікси, рідкісні книжки та скам’янілості. Однією з перших великих покупок актора став малюнок Жана-Мішеля Баскія.

Згодом у колекції ДіКапріо з’явилися роботи Пабло Пікассо, Андреаса Гурскі, Такаші Муракамі, Еда Руші та інших відомих митців.

Таким чином, за межами кінематографа Леонардо ДіКапріо має чимало захоплень і пережив чимало незвичайних ситуацій. Попри світову славу, актор продовжує оберігати приватність і не надто охоче ділиться подробицями особистого життя.

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