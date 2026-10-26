Льюїс Гамільтон розповів про стосунки з дітьми Кім Кардашян

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Автогонщик Льюїс Гамільтон тепло висловився про чотирьох дітей своєї коханої Кім Кардашян від репера Каньє Веста — Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.

Під час пресконференції в Остіні спортсмен зізнався, що любить проводити час із дітьми та гратися з ними. Також він розповів, що торік подарував їм собаку на ім’я Хейло, яка стала новим членом родини.

Джерело: Daily Mail.

Американська телезірка Кім Кардашян розповіла, що їй допомагають п’ять нянь, які по черзі доглядають за її чотирма дітьми від Каньє Веста.

13-річна Норт Вест, старша донька Кім Кардашян і Каньє Веста, стала героїнею нового випуску журналу Dazed.

Американська зірка Кім Кардашʼян заплатила $1,26 млн штрафу після того, як комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула їй звинувачення в незаконному просуванні схеми криптовалютних інвестицій в Instagram.

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