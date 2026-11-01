Love and New Notes лідирує з дев’ятьма номінаціями BON — Premium Times Nigeria

У Нігерії оприлюднили список номінантів премії Best of Nollywood Awards 2026: найбільше номінацій — дев’ять — отримав фільм Love and New Notes. Стрічка The Herd має вісім номінацій, а церемонію вручення премії проведуть у місті Енугу. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Фільми-лідери за кількістю номінацій

По сім номінацій здобули The Creek, Aba Blues, Colours of Fire та Efunroye: The Unicorn. Фільм 3 Cold Dishes режисера Asurf Oluseyi отримав шість номінацій, а Behind the Scenes і Agesinkole (King of Thieves) 2 — по п’ять.

У категорії «Найкращий актор» номіновані Bucci Franklin за роль у The Creek, Kanayo O. Kanayo за Grandpa Must Obey, Jide Kene Achufusi за Aba Blues, Timini Egbuson за Love and New Notes, Uzor Arukwe за Colours of Fire і Wale Ojo за 3 Cold Dishes.

У номінації «Найкраща акторка» представлені Scarlet Gomez, Osas Ighodaro, Mercy Aigbe, Sharon Ooja та Nse Ikpe-Etim. Osas Ighodaro номінували за ролі одразу у двох фільмах — Colours of Fire і 3 Cold Dishes.

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Режисура та головна нагорода

Серед номінантів на звання режисера року — Toka McBaror за The Creek, Jack’enneth Opukeme за Aba Blues, Kayode Kasum за Love and New Notes, Bayo Tijani та Abbey Lanre за Efunroye: The Unicorn, Asurf Oluseyi за 3 Cold Dishes і Daniel Etim Effiong за The Herd. Ці шість стрічок також потрапили до категорії «Фільм року».

У категорії «Найкращий сценарій» змагатимуться The Herd, The Creek, 3 Cold Dishes, The Covenant, Love and New Notes та Si Olorun (A Letter to God). Премія також передбачає відзнаки за операторську роботу, монтаж, дизайн постановки, костюми, звук, саундтрек, грим і спеціальні ефекти.

Окремі категорії охоплюють фільми мовами народів Нігерії, короткометражні та документальні роботи, серіали й дитячі акторські ролі. Серед номінантів на найкращий документальний фільм — Marked і The Rhythm of Ancestors: Yoruba Bata, а за звання найкращого серіалу змагатимуться Scratch, The Covenant та Ordinary People.

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