Майк Тайсон судиться із Supreme через куртку з палестинським прапором

Легендарний американський боксер Майк Тайсон має намір судитися з брендом одягу Supreme через зміну дизайну куртки, створеної в межах спільного проєкту. За повідомленнями ЗМІ, замість ізраїльського прапора на одязі розмістили палестинський, причому без погодження з боксером. Після скандалу Supreme скасувала запуск спільної колекції, тож куртка не надійде у продаж.

Майк Тайсон планував співпрацювати з брендом Supreme та дизайнеркою Мартін Роуз над випуском спільної колекції одягу. Однією з її речей мала стати куртка, дизайн якої створили за мотивами одягу з особистого гардероба боксера. Однак під час підготовки колекції зовнішній вигляд куртки змінили. За інформацією ізраїльського видання Sport5, замість ізраїльського прапора на ній з’явився палестинський. Тайсон, як стверджує його представник, не погоджував таку зміну.

У команді спортсмена заявили, що він погодився на співпрацю, натхненну оригінальною курткою, але не давав дозволу на зміну дизайну, яка могла втягнути його в політичну суперечку. Саме це стало причиною конфлікту з брендом.

Тайсон вважає зміну дизайну порушенням домовленостей

Представник боксера наголосив, що зміна дизайну без його згоди суперечить умовам домовленостей і може зашкодити репутації спортсмена. «Тайсон дав згоду на співпрацю, натхненну оригінальною курткою, але компанія змінила дизайн без погодження з ним. Компанія втягнула Тайсона в політичний конфлікт усупереч його бажанню», — заявив представник боксера.

Він також назвав такі дії грубим порушенням умов контракту та повідомив, що Тайсон має намір вжити необхідних заходів для захисту своїх прав і репутації. За словами представника, спортсмен не хотів, щоб його ім’я використовували в політичному протистоянні без його згоди. Тепер конфлікт може перейти в юридичну площину. Водночас у наведеному повідомленні не уточнюється, чи вже подали позов до суду та яких саме компенсацій вимагатиме сторона Тайсона.

Supreme скасувала запуск колекції

Після конфлікту Supreme відмовилася від запуску спільної колекції. Отже, куртка зі зміненим дизайном не з’явиться у продажу в межах цього проєкту. Скасування запуску фактично зупинило співпрацю ще до виходу колекції на ринок. Однак воно не обов’язково означає, що суперечку між сторонами вичерпано. Якщо Тайсон вирішить звернутися до суду, предметом розгляду можуть стати умови домовленостей, права на використання його імені та обставини зміни дизайну.

Наразі публічно озвучлена позиція стосується передусім того, що боксер не погоджував використання зміненого дизайну. Подальший розвиток ситуації залежатиме від дій його представників і реакції компанії Supreme. Про це повідомляє Sport5.

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