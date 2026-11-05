Майкл Дуглас здійснив рідкісний світський вихід із дітьми від Кетрін Зети-Джонс – Daily Mail

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Голлівудський актор Майкл Дуглас відвідав гала-концерт Tibet House US Art of Freedom Gala 2026 у супроводі своїх молодших дітей від акторки Кетрін Зети-Джонс — 26-річного сина Ділана та 23-річної доньки Керіс.

Поява актора з нащадками відбулася на тлі його публічних висловлювань під час промоції мемуарів «One Helluva Ride», де він критично оцінив термін «nepo baby», зазначивши, що наступництво існує у багатьох професіях і його власний дід був скупником лахміття.

Обидва молодші нащадки Дугласа здобули освіту в Університеті Брауна: Ділан вивчав політологію, а Керіс — кіно та міжнародні відносини.

Джерело: Daily Mail.

Нагадаємо, що американський актор та продюсер Майкл Дуглас прибув до Києва 10 вересня 2024 року. Він активно підтримує Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше фонд актора та режисера Шона Пенна в Україні CORE повідомив, що надасть Львову $100 тис. на відновлення будинків після атаки рашистів.

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