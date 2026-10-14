Майкл Дуглас зізнався, що в молодості перевозив марихуану у валізах

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Голлівудський актор Майкл Дуглас розповів про незвичний спосіб заробітку в студентські роки.

За його словами, він перевозив марихуану між західним і східним узбережжями США, використовуючи валізи, які отримав у подарунок від батька.

Про це актор розповів під час участі в шоу Real Time with Bill Maher, де презентував свої мемуари One Helluva Ride. Дуглас пригадав, що на 21-й день народження батько подарував йому чек на 10 тисяч доларів і сказав самостійно забезпечувати себе.

Актор розповів, що в кожну з двох шкіряних валіз поміщалося близько 22 кілограмів марихуани. Він перевозив наркотики між регіонами США, заробляючи на різниці в цінах. За його словами, це відбувалося ще до появи собак, навчених виявляти наркотики.

Також Дуглас висловився про критику так званих nepo babies — дітей знаменитостей, яким закидають використання зв’язків батьків для побудови кар’єри. Актор заявив, що не розуміє, чому в шоу-бізнесі це викликає стільки обурення, адже в інших сферах батьки також прагнуть передати сімейну справу дітям.

Джерело: Variety

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