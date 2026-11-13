Максим Галкін вперше за довгий час показав підрослого сина Гаррі

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Популярний шоумен Максим Галкін уперше за тривалий час показав підрослого сина Гаррі. 13-річний хлопець уже майже зрівнявся з батьком за зростом. У мережі звернули увагу на їхню разючу схожість і назвали Гаррі копією зіркового тата.

Підписники шоумена засипали його та сина компліментами, відзначаючи, наскільки вони схожі між собою.

На оприлюднених світлинах Гаррі позував разом із батьком у їхньому будинку. Хлопчик був одягнений у широкі штани, футболку та кофту, а Максим Галкін обрав темні брюки й світлий гольф.

Особливу увагу користувачів привернула зовнішня схожість батька й сина. У Гаррі таке саме кучеряве волосся, як і в шоумена. Крім того, хлопчик уже майже наздогнав Максима за зростом.

У коментарях підписники залишили чимало схвальних відгуків:

«Які ви гарні та дуже схожі!»;

«Ой, який красунчик син! Нехай буде щасливим!»;

«Як змужнів Гаррі! Красені! Гідних дітей виростили з Аллою!»;

«Галкін гарний, але син росте ще гарніший! Приємно спостерігати за такими гідними людьми!»;

«Який дорослий красень»;

«Як же схожий на тата! Красива сім'я!»;

«Татова копія! Такий самий красень росте»;

«Вау! Вже вашого зросту! А я його пам'ятаю таким маленьким».

Максим Галкін та Алла Пугачова одружилися у 2011 році. Після початку повномасштабного російського вторгнення подружжя разом із дітьми — Гаррі та Лізою — виїхало з Росії.

Причиною від’їзду стала публічна позиція шоумена, який виступив проти російської влади. Алла Пугачова підтримала чоловіка.

Спочатку родина переїхала до Ізраїлю, а згодом перебралася на Кіпр.

Відповідні фотографії Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram (maxgalkinru).

До цього гуморист Максим Галкін оприлюднив у соціальних мережах нове відео зі своєю 77-річною дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, зафільмувавши її під час спільної подорожі до Стамбула. На кадрах виконавиця постала у повсякденному образі без використання фільтрів та цифрової обробки.

Українська співачка Оля Полякова пояснила, чому позитивно ставиться до російських артистів Максима Галкіна та Алли Пугачової. Вона заявила, що оцінює людей не за національністю, а за їхніми вчинками, і вважає, що подружжя відмовилося від життя в Росії через незгоду з режимом та підтримує Україну.

Нагадаємо, що співачка Алла Пугачова та шоумен Максим Галкін 25 липня відвідали відкриття міжнародного музичного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala у латвійській Юрмалі.

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