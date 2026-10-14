Марічка Падалко заступилася за Ірину Федишин після втрати дитини

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Українська телеведуча Марічка Падалко підтримала співачку Ірину Федишин, яка втратила ненароджену доньку на 35-му тижні вагітності. Після трагічної новини в соціальних мережах з’явилися коментарі, у яких артистку звинувачували в тому, що вона відкрито розповідала про вагітність і показувала стать дитини.

Падалко обурилася такими висловлюваннями та назвала їх середньовічними забобонами.

Телеведуча також згадала власний досвід материнства й пояснила, чому не можна звинувачувати жінку в трагедії через її рішення ділитися радістю очікування дитини.

Після повідомлення про втрату дитини Іриною Федишин деякі користувачі почали писати під її дописами в Instagram, що «щастя любить тишу» і що не варто було публічно розповідати про вагітність.

Марічка Падалко не залишилася осторонь ситуації та виступила проти звинувачень на адресу співачки.

«Щастя любить тишу», «Навіщо було показувати вагітність?» Українські соцмережі занурилися в середньовіччя після трагічної новини про те, що Ірина Федишин втратила на 35 тижні вагітності дитину і, судячи з допису її чоловіка, ледь не померла сама.

«Коли ви пишете такі коментарі жінці, яка втратила дитину, це ви фактично її звинувачуєте, мовляв, "ти сама винна". Це якийсь середньовічний забобон, з посиланням на "наших бабусь" і "наших мам", який перетворює горе на покарання за радість. Я вважаю, що жінка має право радіти вагітності і ділитися своїм щастям», — заявила Падалко.

Марічка Падалко, яка виховує трьох дітей, розповіла, що навіть до появи соціальних мереж стикалася з осудом через те, що заздалегідь купувала дитячі речі.

«Я народила своїх дітей до появи соцмереж, але і тоді стикалася із осудом, що я купувала дитячі речі наперед. В мене до таких людей було просте запитання, чи вони наперед готують чоловіку подарунок на день народження чи чекають власне самого дня народження, щоб зробити покупку. Відповідь ви можете собі уявити. Тоді, задовго до війни, я наводила аргумент, що він, особливо якщо водій, ризикує щодня набагато більше, ніж дитина в утробі матері.

Нам хочеться вірити, якщо поводитися "правильно", нічого страшного не станеться. Але це не так. Трагедії стаються не через фото в соцмережах. Вони стаються і без них… Я просто хочуть висловити найщиріші співчуття Ірині і її родині і побажати сил все витримати », — написала телеведуча.

Падалко наголосила, що публічність вагітності не є причиною трагедії, а звинувачення на адресу жінки, яка переживає втрату, лише посилюють її біль.

Раніше на захист Ірини Федишин виступила вагітна Катерина Остапчук — дружина телеведучого Володимира Остапчука. Вона різко відреагувала на коментарі людей, які пов’язували втрату дитини з тим, що співачка відкрито розповідала про вагітність.

«Люди, які пишуть, що хтось втратив дитину через те, що рано розповіла про вагітність чи постійно викладала вагітний живіт, йо*нуті», — заявила дружина Остапчука.

Катерина також пояснила, чому вважає такі звинувачення безпідставними.

«Якби ваша теорія мала сенс, то всі, хто робить так само, втрачали б дітей, і не було б втрат серед тих, хто не викладав у мережу вагітність. Як таке взагалі можна писати людині в жалобі?!» — обурилася Катя.

Сама Остапчук також стикається з критикою в соціальних мережах через те, що публікує фотографії з оголеним вагітним животом.

Марічка Падалко та Катерина Остапчук закликали не звинувачувати жінок у втраті дитини через публічність вагітності. Вони наголосили на важливості співчуття та підтримки людей, які переживають особисту трагедію.

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