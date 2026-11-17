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17 листопада американському режисеру, сценаристу та продюсеру Мартіну Скорсезе виповнюється 84 роки. За майже шість десятиліть роботи в кіно він створив десятки художніх і документальних стрічок, отримав «Оскар», «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю та став одним із найвпливовіших режисерів Голлівуду. Його фільми досліджують злочинність, владу, гроші та людські слабкості, а багато з них давно вважаються класикою кінематографа.

Особливе місце в кар'єрі Скорсезе займає співпраця з двома голлівудськими зірками — Робертом Де Ніро та Леонардо Ді Капріо. Саме роботи з Ді Капріо принесли Скорсезе найбільші касові збори.

Водночас не всі його найвідоміші картини були комерційними хітами. Деякі отримували престижні нагороди, але збирали в кінотеатрах менше за свої виробничі бюджети. Інші, навпаки, ставали успішними за порівняно невеликих витрат.

UA.News розповідає, які фільми Мартіна Скорсезе заробили найбільше грошей, скільки коштувало їхнє виробництво, як складалася співпраця режисера з головними голлівудськими зірками та чому його вважають одним із найвпливовіших кінематографістів.

Найкасовіші фільми Мартіна Скорсезе

За свою кар'єру Мартін Скорсезе знімав як відносно недорогі кримінальні драми, так і масштабні історичні картини з бюджетами в сотні мільйонів доларів. Найбільші касові збори йому принесли фільми XXI століття, насамперед за участю Леонардо Ді Капріо.

За даними кінопрокатної бази The Numbers, найбільшим комерційним успіхом режисера залишається «Вовк з Волл-стріт». Водночас до його найкасовіших робіт входять психологічні трилери, кримінальні драми та сімейне пригодницьке кіно.

«Вовк з Волл-стріт» (2013) — $389,8 млн

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Найкасовіший фільм Скорсезе розповідає історію американського брокера Джордана Белфорта, який створив фінансову компанію Stratton Oakmont та заробляв мільйони доларів завдяки шахрайським схемам.

Головну роль виконав Леонардо Ді Капріо, а також у картині знялися Джона Гілл, Марго Роббі та Меттью Макконагі. За виробничого бюджету $100 млн стрічка зібрала майже $390 млн у світовому прокаті та отримала п'ять номінацій на «Оскар».

Успіх фільму був особливо показовим, враховуючи його тривалість, відверті сцени та вікові обмеження. Скорсезе вдалося перетворити історію фінансового шахрайства на один із найбільших голлівудських хітів 2013 року.

«Острів проклятих» (2010) — $299,5 млн

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Психологічний трилер із Леонардо Ді Капріо розповідає про федерального маршала Тедді Деніелса, який прибуває до психіатричної лікарні на ізольованому острові, щоб розслідувати зникнення пацієнтки.

У фільмі також знялися Марк Руффало, Бен Кінгслі та Мішель Вільямс. Картина поєднала детективну історію, психологічну драму та несподівані сюжетні повороти.

За бюджету приблизно $80 млн стрічка заробила майже $300 млн. Вона стала одним із найуспішніших проєктів режисера за співвідношенням виробничих витрат і касових зборів.

«Відступники» (2006) — $289,7 млн

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Кримінальна драма розповідає про протистояння поліції та організованої злочинності в Бостоні. У центрі сюжету — поліцейський під прикриттям та інформатор мафії, які намагаються викрити один одного.

Головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо, Метт Деймон, Джек Ніколсон і Марк Волберг.

Фільм коштував близько $90 млн і зібрав майже $290 млн у світовому прокаті. Крім комерційного успіху, він приніс Скорсезе перший «Оскар» за найкращу режисуру. Загалом картина отримала чотири нагороди Американської кіноакадемії, зокрема за найкращий фільм.

«Авіатор» (2004) — $208,4 млн

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Біографічна драма присвячена американському підприємцю, авіатору та кінопродюсеру Говарду Г'юзу. Леонардо Ді Капріо зіграв головного героя, показавши його підприємницькі досягнення, амбіції та психологічні проблеми.

Виробництво картини коштувало приблизно $110 млн. Значні витрати були пов'язані з відтворенням історичних літаків, декорацій, костюмів та масштабних сцен.

Стрічка зібрала понад $208 млн у світовому прокаті й отримала п'ять «Оскарів», ставши одним із найуспішніших біографічних проєктів Скорсезе.

«Банди Нью-Йорка» (2002) — $183,1 млн

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Історична кримінальна драма розповідає про протистояння вуличних угруповань Нью-Йорка XIX століття. Головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо, Деніел Дей-Льюїс і Кемерон Діас.

Фільм став першою повнометражною співпрацею Скорсезе з Ді Капріо. Його бюджет становив приблизно $97 млн, а світові збори перевищили $183 млн.

Картина отримала десять номінацій на «Оскар», проте не здобула жодної статуетки.

«Мис страху» (1991) — $182,3 млн

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Психологічний трилер із Робертом Де Ніро розповідає про злочинця Макса Кейді, який після звільнення з в'язниці починає переслідувати родину адвоката.

У фільмі також знялися Нік Нолті та Джессіка Ленг. Картина стала одним із найбільших комерційних успіхів раннього періоду кар'єри Скорсезе.

За бюджету приблизно $35 млн вона заробила понад $182 млн у світовому прокаті. Таким чином, касові збори перевищили виробничі витрати більш ніж у п'ять разів.

«Хранитель часу» (2011) — $180 млн

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Сімейна пригодницька картина стала незвичною роботою для режисера, найбільш відомого кримінальними драмами. Її сюжет розповідає про хлопчика, який живе на паризькому вокзалі та поступово відкриває таємницю, пов'язану з ранньою історією кінематографа.

Фільм отримав одинадцять номінацій на «Оскар» і переміг у п'яти категоріях. Однак його комерційні результати були значно скромнішими.

За виробничого бюджету приблизно $180 млн світові касові збори також становили близько $180 млн.

«Вбивці квіткової повні» (2023) — $156,4 млн

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Історична кримінальна драма розповідає про серію вбивств представників корінного народу осейджів в Оклахомі у 1920-х роках. У картині знялися Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро та Лілі Гладстон.

Виробництво фільму коштувало близько $200 млн. При цьому світові касові збори становили приблизно $156,4 млн.

Попри скромніші комерційні результати, картина отримала десять номінацій на «Оскар» та стала одним із найбільш обговорюваних проєктів режисера останніх років.

Касові збори наведено за даними The Numbers в округленому вигляді. Показники можуть відрізнятися від інших кінопрокатних баз через особливості обліку міжнародних і повторних релізів.

Як співпраця з Де Ніро та Ді Капріо змінила кар'єру Мартіна Скорсезе

Однією з головних особливостей кар'єри Мартіна Скорсезе стала його багаторічна співпраця з Робертом Де Ніро та Леонардо Ді Капріо. Саме ці два актори зіграли головні ролі в багатьох найвідоміших фільмах режисера, а їхні спільні роботи отримали престижні кінематографічні нагороди та заробили сотні мільйонів доларів.

Першим постійним творчим партнером Скорсезе став Роберт Де Ніро. Їхня співпраця розпочалася у 1973 році з кримінальної драми «Злі вулиці», яка допомогла обом заявити про себе в Голлівуді.

Наступною знаковою роботою став «Таксист» 1976 року. Де Ніро виконав роль Тревіса Бікла — ветерана війни у В'єтнамі, який працює нічним таксистом у Нью-Йорку та поступово втрачає зв'язок із навколишнім світом. Картина отримала «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю та стала класикою світового кінематографа.

У 1980 році вони створили «Скаженого бика» — біографічну драму про боксера Джейка Ламотту. Для цієї ролі Де Ніро суттєво змінив зовнішність і фізичну форму, а його акторська робота принесла йому «Оскар» за найкращу чоловічу роль.

У 1990-х роках Скорсезе та Де Ніро продовжили співпрацю у кримінальних драмах «Славні хлопці» та «Казино». Обидва фільми показували внутрішнє життя організованої злочинності, фінансові механізми мафії та поступове руйнування кримінальних структур.

Після тривалої перерви вони знову працювали разом над фільмом «Ірландець» 2019 року, створеним для Netflix. У картині також знялися Аль Пачіно та Джо Пеші. Десятим спільним повнометражним проєктом стали «Вбивці квіткової повні» 2023 року.

Водночас на початку 2000-х років у творчості Скорсезе з'явився ще один постійний актор — Леонардо Ді Капріо. Їхня перша спільна повнометражна робота, «Банди Нью-Йорка», вийшла у 2002 році. На той момент Ді Капріо вже був міжнародною зіркою після «Титаніка», проте прагнув розширити своє акторське амплуа.

У 2004 році вони випустили «Авіатора» — біографічну драму про американського підприємця Говарда Г'юза. Через два роки з'явилися «Відступники», які принесли Скорсезе перший «Оскар» за найкращу режисуру.

Наступними великими успіхами стали «Острів проклятих» 2010 року та «Вовк з Волл-стріт» 2013 року. Перший заробив майже $300 млн у світовому прокаті, а другий — близько $390 млн, ставши найкасовішим фільмом у кар'єрі режисера.

Шостою повнометражною співпрацею Скорсезе та Ді Капріо стали «Вбивці квіткової повні» 2023 року. Ця картина вперше об'єднала Де Ніро та Ді Капріо в головному акторському складі повнометражного фільму Скорсезе.

Таким чином, за 50 років Скорсезе створив десять повнометражних фільмів із Робертом Де Ніро та шість — із Леонардо Ді Капріо. Перший допоміг режисеру сформувати власний стиль у кримінальних драмах, тоді як другий став його головним партнером у масштабних голлівудських проєктах XXI століття.

У 2026 році Скорсезе розпочав роботу над новою стрічкою «Що відбувається вночі», головні ролі в якій отримали Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс. Після виходу вона стане сьомою спільною повнометражною роботою режисера та Ді Капріо.

Бюджети фільмів Мартіна Скорсезе: від кількох мільйонів до $200 млн

За майже шість десятиліть кар'єри бюджети фільмів Скорсезе зросли в десятки разів. Якщо в 1970-х він знімав відносно недорогі картини, то у XXI столітті почав працювати над проєктами вартістю понад $100 млн.

Наприклад, виробництво «Таксиста» 1976 року коштувало приблизно $1,9 млн. За такого бюджету картина заробила близько $28,5 млн у світовому прокаті, що зробило її значним комерційним успіхом для свого часу.

«Скажений бик» 1980 року мав бюджет приблизно $18 млн і задокументовані світові збори на рівні $23,4 млн. Стрічка не стала великим касовим хітом, проте згодом отримала статус одного з найкращих фільмів режисера.

У 1990 році на виробництво «Славних хлопців» витратили близько $25 млн. Світові збори картини, які враховує The Numbers, становлять приблизно $47,3 млн. На початку 2000-х років бюджети суттєво збільшилися. «Банди Нью-Йорка» коштували близько $97 млн, а «Авіатор» — $110 млн. Витрати зростали через масштабні декорації, історичні костюми, складні постановчі сцени та участь відомих акторів.

«Відступники» 2006 року мали бюджет $90 млн, а «Острів проклятих» 2010 року — $80 млн. Обидві картини змогли зібрати приблизно втричі більше за свої виробничі витрати. Одним із найдорожчих проєктів режисера став «Хранитель часу» 2011 року. Його виробництво коштувало приблизно $180 млн, а світові збори також становили близько $180 млн.

Водночас найбільш касово успішний «Вовк з Волл-стріт» мав порівняно помірний для великої голлівудської постановки бюджет — $100 млн.

Особливе місце займають пізніші проєкти Скорсезе, профінансовані стримінговими компаніями. У 2019 році Netflix випустив «Ірландця». Його виробництво, за галузевими оцінками, коштувало понад $150 млн. Значна частина витрат була пов'язана зі складними цифровими ефектами, зокрема технологіями омолодження Роберта Де Ніро та інших акторів.

Ще дорожчими стали «Вбивці квіткової повні» 2023 року. За даними The Numbers, бюджет картини становив $200 млн, тоді як світові касові збори досягли лише $156,4 млн. Проте фільм створювався за участю Apple Original Films і після кінотеатрального прокату став доступним на стримінговій платформі. Тому його фінансовий результат не можна оцінювати лише за кількістю проданих квитків.

Як Мартін Скорсезе став одним із найвпливовіших режисерів Голлівуду

Мартін Скорсезе став одним із режисерів, які змінили підхід Голлівуду до кримінальних драм. Замість традиційного поділу персонажів на позитивних і негативних він почав показувати злочинців, корумпованих фінансистів та інших суперечливих героїв через їхні власні переживання, мотиви й рішення.

Однією з найважливіших робіт став «Таксист» 1976 року. Історія ветерана війни у В'єтнамі, який поступово втрачає зв'язок із реальністю, отримала «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю. Згодом «Скажений бик», «Славні хлопці» та «Казино» закріпили репутацію Скорсезе як майстра психологічного й кримінального кіно.

Окремою особливістю його режисерського стилю стало використання популярної музики, динамічного монтажу, довгих рухів камери та закадрових монологів. Наприклад, у «Славних хлопцях» глядач спостерігає за життям мафії очима самих злочинців, а у «Вовку з Волл-стріт» головний герой безпосередньо звертається до аудиторії.

Важливу роль у створенні цього стилю відіграла багаторічна співпраця з монтажеркою Тельмою Скунмейкер. Вона отримала три «Оскари» за монтаж фільмів Скорсезе: «Скажений бик», «Авіатор» і «Відступники».

При цьому режисер не обмежувався кримінальним жанром. Він знімав релігійні драми, історичні картини та документальні фільми про музику. Зокрема, у 1978 році випустив концертний фільм «Останній вальс» про прощальний виступ гурту The Band, а у 2011-му представив тривимірну пригодницьку стрічку «Хранитель часу», яка отримала п'ять «Оскарів».

Попри міжнародне визнання, сам Скорсезе тривалий час залишався без головної нагороди Американської кіноакадемії за режисуру. Лише у 2007 році, у віці 64 років, він здобув свій перший «Оскар» за фільм «Відступники». Загалом за кар'єру його десять разів номінували на цю нагороду в режисерській категорії.

Ще у 1997 році Скорсезе отримав премію Американського інституту кіномистецтва за життєві досягнення. Водночас його діяльність давно вийшла за межі створення власних фільмів.

У 1990 році режисер разом зі Стівеном Спілбергом, Френсісом Фордом Копполою, Джорджем Лукасом та іншими кінематографістами заснував The Film Foundation. Організація займається збереженням кінематографічної спадщини та допомагає відновлювати старі стрічки. За офіційними даними фонду, за час його роботи було відреставровано понад 1100 фільмів.

Вплив Скорсезе полягає також у здатності зберігати власний режисерський стиль навіть під час роботи з бюджетами у $100–200 млн. Його кар'єра показала, що складні авторські історії можуть залучати найбільших голлівудських зірок, отримувати престижні нагороди та збирати сотні мільйонів доларів у світовому прокаті.

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