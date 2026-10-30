Меджліс закликав ЮНЕСКО зупинити використання Ханського палацу для російської пропаганди

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Президія Меджлісу кримськотатарського народу засудила заходи, які російська окупаційна адміністрація планує провести 31 жовтня — 1 листопада на території Ханського палацу в Бахчисараї.

За планом окупантів, там мають облаштувати «польовий табір російської армії», відтворити побут військових полків, які дислокувалися в Криму, та відкрити виставку, присвячену Кримській війні 1853–1856 років.

У Меджлісі вважають, що такі заходи є спробою привласнити культурну спадщину кримськотатарського народу та прославити російську імперську політику.

Організація закликала ЮНЕСКО та інші міжнародні інституції домогтися припинення використання історичної пам’ятки в пропагандистських цілях. Також Меджліс звернувся до МЗС України з вимогою направити офіційну ноту протесту та ініціювати позачергове засідання Виконавчої ради ЮНЕСКО.

Ханський палац — колишня резиденція кримських ханів династії Ґераїв, збудована в XVI столітті. Це унікальний зразок кримськотатарської палацової архітектури, внесений до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Джерело: Рефат Чубаров (Facebook)

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав лідерів Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Туреччини та Узбекистану використати свої відносини з Москвою для звільнення політичних в’язнів із тимчасово окупованого Криму.

Повна подальша ізоляція тимчасово окупованого Криму, а також системне позбавлення російських військових пального та електроенергії може примусити Кремль сісти за стіл переговорів або розпочати виведення армії.

За 11 років окупації країна-агресор переселила до Криму вже понад 1 мільйон своїх громадян.

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