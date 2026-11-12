Меган Скіенділ уперше виступила з KATSEYE після струсу мозку

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Учасниця популярного гурту KATSEYE Меган Скіенділ уперше після струсу мозку повернулася на сцену. Під час концерту в Остіні, штат Техас, артистка через стан здоров’я не могла повноцінно брати участь у хореографічних постановках, тому майже весь виступ провела на стільці збоку сцени.

Концерт відбувся у вівторок, 10 листопада, у Moody Center в Техасі. Через травму Меган гурт раніше був змушений перенести кілька виступів, однак тепер учасниці KATSEYE відновили гастрольний тур.

Перед поверненням до концертної діяльності Скіенділ попередила шанувальників, що не зможе виконувати всі танцювальні номери. Відео із шоу підтвердили це: поки Лара Радж, Юнче Чон і Даніела Авандзіні виконували хореографічні постановки, Меган залишалася на стільці збоку сцени.

Упродовж усього концерту співачка також була в сонцезахисних окулярах. Імовірно, вони мали захищати її очі від яскравого сценічного освітлення.

Звертаючись до глядачів, Меган подякувала за підтримку та розповіла про самопочуття.

«Я така рада знову бути на цій сцені. Дуже дякую вам за підтримку. Я почуваюся значно краще», – сказала артистка.

Втім, частина шанувальників KATSEYE категорично не схвалила рішення співачки виступити під час відновлення. Фанати зауважили, що така ситуація більше нагадує тортури, адже під час концерту звучала гучна музика та використовувалися численні спецефекти.

Це не перший випадок, коли проблеми зі здоров’ям Меган впливають на концертну діяльність гурту. У серпні KATSEYE довелося відмовитися від участі у фестивалі Daisy Chain Fields через іншу травму співачки – цього разу вона пошкодила гомілковостопний суглоб.

Повернення Скіенділ на сцену відбувається на тлі інших змін у складі колективу. Наразі ще дві учасниці KATSEYE тимчасово не виступають разом із гуртом.

Зокрема, Манон Баннерман раніше оголосила про перерву в кар’єрі, щоб зосередитися на своєму ментальному здоров’ї.

Лідерка колективу Софія Лафортеза також узяла паузу з цієї причини. Водночас вона планує повернутися до гурту в січні 2027 року.

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