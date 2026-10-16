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Гурт LATEXFAUNA вже давно закріпив за собою статус одного з найсамобутніших явищ на українській інді-сцені. Їхня музика — це суміш розслабленого чилвейву, іронії, естетичного суржику та кінематографічних образів, які в'їдаються в пам'ять із першого прослуховування. Вони можуть невимушено співати про волохатий вітер, кентаврів чи космос, і кожна ця історія працюватиме завдяки їхньому унікальному вайбу.

Проте за яскравим, епатажним і часом провокативним сценічним образом фронтмена гурту ховається людина, яка понад усе цінує спокій, приватність і прості життєві радощі. Замість столичного хаслу Дмитро Зезюлін обирає розмірене життя в селі, замість гучних тусовок після концертів — походи до громадської бані, а замість модних захоплень — гру у FIFA на старенькій PSP та поїздки на вінтажному скутері.

UA.News поговорили з Дмитром Зезюліним про те, як народжуються фірмові абсурдні тексти гурту, чому він віддає перевагу сільському побуту замість київської метушні, як досвід у рекламі допомагає LATEXFAUNA, а також про незабутні циганські анекдоти, фентанілову кризу в Північній Америці та любов до рідної Черкащини.

Ти неодноразово розповідав про свою любов до бані й навіть називав її своїм «клубом джентльменів». Звідки взагалі з’явилося це захоплення і яка найбільш незвична історія траплялася з тобою в бані?

Я справді обожнюю баню. Настільки, що зараз навіть будую власну. Бо не завжди є час кудись вибиратися, а коли баня в тебе вдома — це взагалі зашибісь.

Моя любов до бані почалася ще в чотири роки, коли тато вперше повів мене до заводської бані при цукровому заводі в Тальному. Це було страшне місце: липке, слизьке. Купа голих дядьків після роботи, у шапках і рукавицях, із калитками, що відвисали мало не до колін. Вони гамселили один одного віниками в засмальцьованій парильні й підливали воду на розпечене каміння.

І, як не дивно, мені страшенно сподобалося!

Пам'ятаю, тато проводив мені екскурсію: «Ось тут відпочивають, тут пірнають після пропарки, а оце — парилка». Ми посиділи в парилці, вийшли відпочити, і я, чотирирічний, заявив на всю баню: «Тату, я хочу знову в порнуху!». Всі мужики просто попадали зі сміху.

Відтоді ми з татом ходили в баню майже щотижня. Причому проводили там години по чотири. І ця традиція залишилася зі мною на все життя.

Для мене баня — це справді своєрідний клуб джентльменів. Місце, де чоловіки збираються, розповідають байки, анекдоти, обговорюють новини. І що цікаво, за весь свій досвід я практично ніколи не стикався там з агресією. Можливо, тому, що всі голі й соціальні статуси якось автоматично нівелюються. Усі стають рівними. Можна провести там п'ять годин і жодної хвилини не нудьгувати.

Саме тому я, до речі, більше люблю громадські бані, ніж приватні. Коли збираєшся виключно своєю компанією — це зовсім інша історія. А в громадській бані є якийсь особливий дух, своя атмосфера, свої персонажі.

Наприклад, у Тальному до нашої бані часто ходили місцеві роми. У нас вони давно жили осідло, були цілком інтегровані в міське життя: хтось займався бізнесом, хтось мав свої мутки. І в них був абсолютно неповторний гумор.

Одного разу один чоловік каже: «Хочете, розкажу вам циганський анекдот?». Усі: «Давай!».

«Збирається циган у баню і каже жінці: поклади мені віник у сумку. Приїжджає в баню, відкриває сумку, а там віник, яким підмітають підлогу».

І все!

Ми сидимо, чекаємо на якийсь неймовірний твіст, розв'язку, панчлайн. А його немає. Це і є весь анекдот! І від цього він стає ще смішнішим.

А ще вони дуже артистично парилися. Пам'ятаю, один чоловік гамселить себе віником і на всю парилку кричить: «А-а-а! Это не любовь, это жжёт!».

А зараз у мене в громадських банях трапляються конфузи вже іншого характеру. Я ж, як усі нормальні відвідувачі, ходжу там абсолютно голий. І буває, стоїш собі в чому мати народила, аж тут підходить якийсь чоловік і каже: «О, це ж ти з LATEXFAUNA? А можна з тобою сфотографуватися?».

І от стоїш ти і думаєш, як правильно реалізувати цей фанатський запит.

Ти багато років живеш між музикою, концертами й доволі звичайним побутом. Є якась річ, яку люди, знаючи тебе лише як фронтмена LATEXFAUNA, найбільше здивувалися б побачити у твоєму повсякденному житті?

Якщо говорити про якісь нетипові для чоловіка мого віку захоплення, які мене самого забавляють, а моїх гостей часом дивують, то це, напевно, PSP. Старенька портативна консоль, на якій я досі шпилю у FIFA.

І тут є один парадокс: я не люблю футбол. Зараз, звісно, від мене відпишеться половина моїх кентів, але вони й так чудово знають мою позицію. При цьому грати у футбол на консолі я обожнюю.

Друга річ — це мій Honda Giorno. Старенький японський мопед у ретродизайні. Абсолютно оригінальний, уже добряче запуканий, але досі на ходу. Я ганяю на ньому по селу. Такий собі маленький японський пенсіонер, який досі приносить мені купу задоволення.

Ну і третя моя улюблена іграшка — старенький Mercedes-Benz SLK. Двомісний кабріолет-родстер із тих часів, коли Mercedes робив неймовірно красиві машини. Саме такі, на які ми в дитинстві задивлялися на обкладинках шкільних щоденників або на вкладишах від жуйок Turbo.

Він у мене в чудовому стані: червоний шкіряний салон, олдскульний пластик, дуже виразний дизайн. Це страшенно кінематографічна тачка. Вона ніби приїхала з якогось фільму кінця дев'яностих чи початку нульових.

І, мабуть, саме цей автомобіль найбільше дивує людей, які приходять до мене в гості. Бо вони, можливо, очікують побачити якийсь типовий побут рок-музиканта, а натомість знаходять дорослого чоловіка, який грає у FIFA на PSP, ганяє селом на старому японському мопеді й ніжно любить свій вінтажний Mercedes.

У піснях LATEXFAUNA багато незвичних образів, слів і формулювань, які вже стали частиною стилю гурту. Як ви розумієте, що якась на перший погляд абсурдна ідея справді працює? І чи були речі, від яких ви відмовлялися, бо навіть для вас це було занадто?

Насправді можна досить довго шукати якісь формулювання, зважувати їх, але якщо в людини є хист і певний скіл класно поєднувати слова, то зазвичай ти одразу розумієш, що працює, а що ні. Тобі не треба сидіти й думати: «Ой, а це буде класно? А може, не буде?». Такого питання навіть не виникає. Ти від самого початку намагаєшся зробити рядок класним. Зробив, подивився на нього й думаєш: «О, класно!». Отак воно і відбувається.

Звісно, на це впливає досвід. Вивчення української поезії, музика інших сонграйтерів, яких ти слухаєш. Ти так чи інакше формуєш власне відчуття того, що класно, а що ні.

Але, звісно, були речі, від яких ми відмовлялися. Наприклад, у пісні «Surfer» спочатку був не «волохатий вітер», а «волосатий вітер». І наш перший гітарист Костя сказав: «Слухай, треба замінити. "Волосатий" звучить гидко». Я подумав і погодився. Так «волосатий вітер» став «волохатим».

Щось подібне було й у пісні «Kentavr». Там теж було одне слово, яке, на думку нашого басиста, не дуже вписувалося в загальну поетику тексту. Він сказав: «Тут усе так поетично, а це слово якесь кострубате». І я з ним погодився.

Я взагалі завжди відкритий до критики, особливо коли вона надходить від моїх колег.

Наскільки Дмитро Зезюлін у звичайному житті схожий на героя пісень LATEXFAUNA? Де між вами найбільша різниця?

Ще в школі, а потім і в інституті викладачі української літератури нам завжди говорили: «Ніколи не плутайте поета як митця з його ліричним героєм». І тут абсолютно та сама історія.

Звісно, якісь мої особисті переживання можуть переноситися в пісні. Але ліричний герой LATEXFAUNA може летіти в космос, може бути ковбоєм, індіанцем або взагалі ким завгодно. У нас багато різних ескапічних світів, і я точно не живу життями їхніх персонажів.

Водночас у нас є й ліричні пісні, в яких дуже багато взято безпосередньо з мого власного досвіду та переживань.

Але загалом до будь-якої пісні LATEXFAUNA варто ставитися як до своєрідного колажу з різних станів, емоцій, моментів життя та артефактів популярної культури.

Ти розповідав, що іноді пісня LATEXFAUNA починається просто з випадкової фрази або мелодії, а вже потім із цього виростає ціла історія. Яка найбільш дивна або випадкова річ у твоєму житті зрештою стала основою для пісні?

Думаю, найкращий приклад, який може проілюструвати це, — наша пісня «Lime».

Спочатку я написав рядок: «У мене в тобі все устрає, особливо — липень». І подумав: «Боже, яка пурга!». А потім ще раз прокрутив його в голові й думаю: «Блін, а це ж дуже класно! Особливо — липень, особливо — липень...».

І далі все якось само собою почало складатися. Я розклав цю фразу, і текст потік майже несвідомо. У результаті з такої, на перший погляд, абсолютно безглуздої фрази народилася одна з найкрасивіших наших пісень.

У гуртів, які довго існують одним складом, зазвичай формується своя внутрішня мова. Чи є в LATEXFAUNA жарти або фрази, які ви використовуєте роками, але сторонній людині їх уже практично неможливо пояснити?

Ну, по-перше, ми вже існуємо не одним складом. За цей час у нас змінилися двоє учасників. Але так, звісно, у нас є цілий внутрішній словник.

Наприклад, у нас є гітарист Ілля Случанко, і від його прізвища утворилося поняття «случанство». Це коли ти страшенно розсіяний, щось у тебе падає, ти перебуваєш у якомусь нескінченному хаосі, метаєшся між заряджанням айкоса й перемиканням гітарних педалей, а потім забуваєш гітару перед виходом на сцену. Оце і є случанство.

Є, звісно, і клікухи. Мене, наприклад, можуть називати Зезюлексус або Зізюкін. А порнографію ми чомусь називаємо Deutsche Welle.

Є й певні концертні традиції. Наприклад, якщо наш гітарист Ілля починає грати «Ya Mama» Fatboy Slim, яку в народі називають «Пуш зе темпо», я зобов'язаний станцювати нижній брейк і зробити фріз.

Або якщо посеред концерту я «пускаю півня» — є такий музичний вираз, коли голос зривається, — то відразу роблю характерну позу: однією рукою показую півнячий гребінь, а іншою — хвіст.

Ще в нас є вислів «дати Булюка». Це означає зробити якусь абсолютно невиправдану покупку. Названо на честь нашого басиста Олександра Булюка, який одного разу без жодної об'єктивної причини купив собі ще одну точно таку саму бас-гітару, яка в нього вже була. Просто захотілося таку саму, тільки червону. От коли ти витрачаєш гроші на щось абсолютно непотрібне — це називається «дати Булюка».

Також є «коричнева нота» — це коли хтось конкретно злажав.

А ще в дорозі ми іноді складаємо блатнякові куплети. Такий максимально огидний, зонівський шансон із купою матюків. Потім іноді співаємо його друзям. Комусь заходить, комусь не дуже. Але самі тексти я вам, мабуть, цитувати не буду.

Після концертів ви багато спілкуєтеся з аудиторією. Яка зустріч із прихильником чи прихильницею запам’яталася тобі найбільше?

Дуже часто після концертів люди нам зізнаються, що займаються коханням виключно під нашу музику. І таких історій ми чули вже чимало. Але одного разу до нас підійшла пара з дитиною, якій було років шість, і кажуть: «А ми її зачинали під вашу музику». Оце, напевно, одна з найбільш пам'ятних зустрічей.

Насправді таких цікавих історій дуже багато, всіх уже й не згадаєш.

Особливо приємно чути від наших оборонців, що вони слухають LATEXFAUNA на позиціях або перед виходом на бойове завдання. Кажуть, наша музика допомагає їм заспокоїтися і тримати кукуху при собі. Для нас це дуже цінно.

Також прихильники часто дарують нам різні артефакти: намальовані портрети, саморобний фанатський мерч та інші речі. Ми завжди охоче забираємо ці подарунки із собою, і все це потім зберігається в нас на студії.

До LATEXFAUNA ти працював у маркетингу. Наскільки сьогодні ти можеш відокремити творчість LATEXFAUNA від маркетингу? Чи буває, що якась спонтанна ідея гурту зрештою виявляється кращою за продуману рекламну кампанію?

Насправді я досі відповідаю за значну частину маркетингових комунікацій LATEXFAUNA. Різноманітні креативні ідеї, запрошення на концерти, розробка афіш, промокампанії — я в усе це дуже щільно занурений. Тому можна сказати, що я виконую роль креативного директора нашого гурту.

І тут мій досвід роботи в рекламній індустрії дуже допомагає. Наприклад, коли до нас звертається якийсь бренд із пропозицією колаборації, ми не розглядаємо себе просто як медійний майданчик, на якому можна розмістити продукт і отримати певну кількість контактів з аудиторією.

Ми підходимо до цього як рекламна агенція. Готуємо повноцінну креативну презентацію, намагаємося зрозуміти бізнесове й комунікаційне завдання бренду, знайти релевантний споживчий інсайт, сформулювати ключове повідомлення й запропонувати креативну ідею, яка органічно поєднає бренд із нашим світом.

Для мене принципово важливо, щоб така співпраця була консистентною і з позиціонуванням бренду, і з позиціонуванням LATEXFAUNA. Бо якщо просто механічно інтегрувати продукт у кліп чи допис, аудиторія миттєво відчує штучність. А якщо знайти спільну територію між характером бренду й характером артиста, може народитися щось значно цікавіше за звичайну рекламну інтеграцію.

Я взагалі вважаю, що хороший маркетинг і хороша творчість мають багато спільного. В обох випадках ти працюєш з людськими емоціями, культурними кодами, асоціаціями та намагаєшся створити щось, що залишиться в пам'яті.

Але є й принципова різниця. У рекламі ти зазвичай рухаєшся від конкретного завдання до креативного рішення. А в музиці можеш дозволити собі рухатися у зворотному напрямку: спочатку народжується якась абсолютно ірраціональна ідея, а вже потім ти розумієш, чому вона працює.

Тому я не бачу сенсу жорстко відокремлювати творчість LATEXFAUNA від маркетингу. Для мене це дві суміжні дисципліни, які можуть дуже добре підсилювати одна одну. Головне — щоб маркетинг допомагав творчості знаходити свою аудиторію, а не починав диктувати, якою має бути сама творчість.

Черкащина постійно з’являється у піснях LATEXFAUNA — від мови до конкретних місць та образів. Що тебе досі так сильно тримає за Тальне й Черкащину і змушує постійно повертатися до них у піснях?

Я взагалі вважаю, що мені дуже пощастило народитися й вирости саме там. Черкащина — неймовірно красивий і водночас дуже недооцінений край. Багато хто думає, що Черкащина — це просто безкраї поля. Але насправді це зовсім не так.

Там надзвичайно красива природа, цікаві люди, колоритна говірка, своєрідне мислення. Причому люди там дуже різні, і це теж страшенно цікаво.

Колись Вова з проєкту «Хащі» сказав в одному інтерв'ю, що Черкащина залишилася найбільш автентичною частиною України. Що це найбільш українська Україна. І я з ним у цьому погоджуюся.

Я думаю, що ті краєвиди, серед яких я зростав, багато в чому вплинули на моє світосприйняття й розуміння естетики. Зокрема, Макотерчик, село Гордашівка, де над річкою Гірський Тікич височіють величні скелі. Усе це було частиною мого дитинства.

Тому я постійно повертаюся до цих місць, зокрема й у своїй творчості. Для мене це дуже класне джерело натхнення. Тим паче, що про ці місця й цю культуру зараз не так багато говорять. І мені подобається, що я маю цей досвід, можу до нього звертатися й переносити його у свою музику.

Ну а чого ж туди не повертатися, якщо воно красиве?

Свого часу LATEXFAUNA завели OnlyFans, який згодом використовували, зокрема, для збору коштів на ЗСУ. Чи були серед ваших експериментів і нестандартних ідей такі, після яких навіть ви самі замислювалися, чи не зайшли надто далеко?

Ми взагалі використовували OnlyFans винятково для збору коштів на ЗСУ. Щоправда, останнім часом трохи підзабили на нього, тому що банально не вистачає часу, сил і ресурсів, щоб займатися ще й OnlyFans та створювати для нього додатковий унікальний контент, якого більше ніде не побачиш.

У планах у нас, звісно, є повернення до цього проєкту. Просто зараз усі страшенно перевантажені, ми живемо в надскладний час, тому OnlyFans поки що на холді.

Але насправді це дуже прикольний ресурс, завдяки якому нам вдалося зібрати досить немало грошей для Збройних сил. За ці кошти закуповували Mavic, амуніцію, генератори. Тобто це не просто якийсь наш екстравагантний експеримент, а цілком конкретна допомога військовим, яку нам вдалося організувати завдяки цій платформі.

До речі, весь наш контент на OnlyFans мав досить етичний характер. Там не було нічого такого, за що нам сьогодні могло б бути соромно.

В одному з інтерв’ю ти говорив, що не дуже любиш фізичну увагу. Водночас концерти LATEXFAUNA передбачають дуже близький контакт з аудиторією. Як ти почуваєшся в центрі такої уваги і чи змінилося твоє ставлення до неї за роки виступів?

По-перше, сцена створює певну дистанцію між тобою й аудиторією. Ти розумієш, що вся увага прикута до тебе, але водночас перебуваєш у відносній безпеці, контролюєш ситуацію й сам керуєш процесом.

І тут є певний парадокс. З одного боку, я люблю сцену, бо виступаю ще з дитинства. З іншого — кожен концерт для мене це стрес. І, звісно, сам стрес я не люблю. Але він виникає не стільки через увагу публіки, скільки через сам процес виступу.

А от коли увагу до мене проявляють безпосередньо, на близькій дистанції, я почуваюся дещо некомфортно. Наприклад, коли мене впізнають на вулиці, підходять познайомитися чи просять сфотографуватися. Не те щоб мені це було неприємно — я завжди охоче фотографуюся, даю автографи й ніколи не роблю гонорову пику. Просто щоразу трохи конфужуся.

Річ у тім, що за своєю природою я досить сором'язлива й інтровертна людина. Наприклад, коли раніше я переходив з однієї роботи на іншу, мені завжди було складно швидко влитися в новий колектив. Я довго звикав до людей, мало спілкувався, і колеги, напевно, спочатку думали: «Що це за чувак такий? Затягнутий, як ручне гальмо, сидить якийсь зашуганий, ні з ким не розмовляє».

Мені взагалі неприродно навмисно привертати до себе увагу. Я ще з університетських часів страшенно не любив вискочок — людей, які за будь-якої нагоди намагаються опинитися в центрі уваги. Мене це завжди дратувало й викликало якийсь внутрішній крінж. Можливо, саме тому я й сам інстинктивно уникаю такої поведінки.

Тобто для мене є велика різниця між увагою, яку ти отримуєш як артист на сцені, й увагою, яку отримуєш як людина в повсякденному житті. На сцені я виконую свою роботу, до якої звик із дитинства. А поза сценою залишаюся тим самим сором'язливим інтровертом, якому трохи ніяково, коли до нього підходять незнайомі люди.

Ти неодноразово говорив, що тобі подобається жити в селі. Що тобі дає сільське життя такого, чого ти не знаходиш у Києві? І наскільки сильно за цей час змінився твій власний побут?

Найбільше в міському житті я ненавиджу ранки понеділків. Коли після вихідних уже о шостій-сьомій ранку відчуваєш усю цю метушню: тролейбуси, автобуси, люди кудись біжать, поспішають, нескінченний хасл, раш. Мене це страшенно кумарить.

А в селі ти прокидаєшся, дивишся у вікно, а там сніжинки тихенько падають тобі на подвір'я. І ти зовсім інакше починаєш свій день. Набагато спокійніше входиш у робочий ритм.

Ти можеш одразу вийти на пробіжку, піти позайматися на спортивному майданчику, який розташований не посеред якогось житлового комплексу, а на стадіоні біля лісу. Можеш піти назбирати грибів і тут-таки їх посмажити.

Навколо тебе купа простору. Хочеш — ідеш на ставок, хочеш — до річки, хочеш — гуляєш лісом або лугами. А куди ти підеш на Оболоні? Ну, підеш, звісно, в парк погуляєш, але це все одно зовсім не те.

Ще одна величезна перевага — відсутність шуму. А зараз, під час постійних обстрілів, у селі я ще й почуваюся значно безпечніше.

А ще, повертаючись до попереднього питання, тут набагато менше контактів із людьми. І це для мене дуже важливо. Бо всі ці щоденні контакти — у ліфті, магазині, громадському транспорті — насправді виснажують. А в селі цього значно менше.

Тут час іде повільніше, життя якесь розміреніше, і навіть дихається легше.

Я взагалі зовсім не урбаніст. Не люблю міста. От взагалі ніяк.

Які незвичайні подарунки ви отримували на концертах і що потім відбувається з такими речами?

Я вже згадував в одному з попередніх питань, що нам постійно дарують якісь портрети, саморобні речі, інколи кидають на сцену ліфчики. З одного боку, нічого надзвичайного, а з іншого — кожна така річ по-своєму унікальний артефакт.

Це може бути якась тарілочка, розписана акриловими фарбами, з нашими обличчями. Або намальовані фанатами портрети, якісь саморобні сувеніри. Усе це ми забираємо із собою і зберігаємо на студії.

А от щоб пригадати щось таке, від чого ми просто охуїли, — навіть не знаю. Важко виділити якийсь один подарунок. Ще нас постійно кудись запрошують потусити після концертів. Але ми, звісно, нікуди не ходимо, бо це нам не личить.

Несказане залишиться несказанним. Нехай так і буде.

Під час американського туру ви побували в багатьох містах. Що в США виявилося зовсім не таким, як ти собі уявляв до цієї поїздки?

Наш американський тур був приблизно три роки тому. І перше, що мене тоді здивувало, — це Лос-Анджелес. Місто, яке ми звикли бачити у фільмах, зовсім не таке, як у реальному житті. Воно якесь страшенно запукане.

А загалом США мене нічим особливо не вразили. Мабуть, тому, що я вже бував там раніше, тож якогось вау-ефекту не було. Штати як Штати, Канада як Канада.

Найбільше мені сподобався Сіетл. Там дуже класно природа інтегрована в міський простір. Досить сувора погода, величезні могутні дерева, якась особлива атмосфера. Чомусь саме це місто запам'яталося найбільше.

А от що нас справді шокувало, так це Ванкувер. Ми потрапили в район, де просто посеред міста величезна кількість людей із тяжкою наркотичною залежністю. Люди лежать просто на вулицях, завмирають у якихось неприродних позах, перебувають у стані сильного наркотичного сп'яніння. Це все на тлі фентанілової кризи, про масштаби якої ми в Україні, мені здається, знаємо дуже мало.

Ми всі були нажахані цією картиною. Ти буквально на власні очі бачиш справжню наркотичну епідемію просто посеред великого міста. У нас нічого подібного в таких масштабах я не бачив. І тоді розумієш, що далеко не все там так заєбісь, як може здаватися збоку. Хоча, зрештою, ніде не все заєбісь.

Але жити в США я взагалі не хотів би. Там зовсім інші правила, інші люди, інша культура взаємодії між людьми. Мені це все не дуже близьке, і я не хотів би витрачати своє життя на те, щоб звикати до цих правил і пристосовуватися до них.

Європа мені значно ближча. Ми там частіше буваємо, і багато міст мені подобаються набагато більше. Наприклад, Іспанія, Прага, де в нас завжди класно проходять концерти. Від Амстердама взагалі всі в захваті, хоча особисто мені він чомусь не заходить.

Але загалом, коли подорожуєш різними країнами, дедалі більше розумієш одну річ. Хай як пафосно це прозвучить, але ніде, крім України, я жити не хочу.

Бо коли бачиш світ, починаєш помічати, скільки речей у нас насправді зроблено краще і скільки всього в нас краще функціонує. Україна для мене — це взагалі країна мрії. Просто треба, щоб деякі довбойобстери нам не заважали.

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