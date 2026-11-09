Меріл Стріп розкритикували в Україні через підтримку російських журналісток

Голлівудська акторка Меріл Стріп стала виконавчою продюсеркою документального фільму про російських журналісток, які залишили РФ. Вона розповіла про їхній вимушений від'їзд і висловила їм співчуття. Така позиція обурила частину українських користувачів соцмереж, які нагадали про злочини Росії проти України.

Меріл Стріп, відома за фільмами «Диявол носить Prada» та «Залізна леді», долучилася до роботи над документальною стрічкою «Мої небажані друзі: Частина II — Вигнання». Акторка стала виконавчою продюсеркою фільму американської режисерки Джулії Локтєв. Про це повідомляє видання Deadline. Стрічка розповідає про російських журналісток, які виїхали з країни. У центрі уваги — їхній досвід роботи в умовах тиску та життя за межами Росії після початку повномасштабної війни проти України.

Перша частина документального проєкту була присвячена журналісткам, які працювали, зокрема, на телеканалі «Дождь» і в «Новій газеті». Серед героїнь — Анна Немзер, Олена Костюченко та Соня Гройсман. У фільмі йдеться про те, як вони стикалися з тиском через відмову працювати за правилами, які встановлювала російська влада. Автори також звертають увагу на те, що обмеження свободи слова в Росії посилювалися ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Друга частина має назву «Вигнання» і зосереджується на від'їзді журналісток із Росії. Саме цю історію прокоментувала Меріл Стріп. За її словами, деякі героїні фільму мали лише кілька годин, щоб зібрати речі, попрощатися з близькими та вирушити в невідомість. Акторка висловила співчуття жінкам, які опинилися в такій ситуації. Однак в Україні її слова сприйняли неоднозначно. Частина користувачів соцмереж звернула увагу на те, що співчуття російським журналісткам прозвучало без належного акценту на війні, яку Росія веде проти України.

Реакція українців

Після появи інформації про фільм українці почали обговорювати позицію акторки в Threads. У коментарях користувачі висловлювали обурення тим, що увага зосереджена на труднощах росіянок, які виїхали з країни, тоді як українці щодня стикаються з наслідками російських атак. Одна з користувачок написала: «Зараз відпишу їй, надішлю відео про Комишуваху». Так вона відреагувала на слова Стріп про вимушений від'їзд журналісток. Інша коментаторка іронічно зауважила: «Ну так, пожаліємо бідних-нещасних російських журналістів, кого ж ще».

Деякі користувачі також заявили, що після цієї історії їхнє ставлення до акторки змінилося. Серед коментарів були й такі: «Найулюбленіша актриса… тепер уже в минулому» та «Я в шоці, вона мені так подобалась як актриса». Інші дописувачі коротко висловили розчарування: «Мінус ще одна улюблена акторка». Також прозвучала думка: «Черговий доказ того, що чудовий актор не означає чудову людину».

Отже, обговорення викликала не лише участь Меріл Стріп у документальному фільмі, а й те, як вона публічно розповіла про долю його героїнь. Частина української аудиторії сприйняла її слова як однобоке співчуття росіянкам на тлі війни проти України. Про це пише Deadline.

Американська акторка, лауреатка трьох «Оскарів» Меріл Стріп у вечір відкриття 77-го Каннського кінофестивалю отримає почесну «Золоту пальмову гілку».

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