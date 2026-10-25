Mexico News Daily опублікувало сатиру про нібито мита США для Мексики

Видання Mexico News Daily опублікувало в сатиричній рубриці El Jalapeño вигадану історію про торговельні переговори між США та Мексикою. На початку тексту редакція прямо зазначила, що всі матеріали El Jalapeño є сатирою і не є реальними новинами.

Вигадана схема мит

У сатиричному сюжеті переговори нібито зупинилися після того, як США запропонували Мексиці сплачувати 25-відсоткове мито на вже чинні 25-відсоткові тарифи, а також збір за самі двосторонні консультації. Автори описали уявну систему, за якою імпортовані автомобілі, сталеві балки й алюмінієві деталі обкладалися б платежами не лише за вартість товару, а й за адміністративні витрати на обговорення тарифів.

Серед інших вигаданих деталей — базове мито на автомобіль мексиканського складання, плата за використання прикордонного мосту та 12,5-відсоткове «консультаційне мито». У публікації також іронізують, що мексиканські перемовники нібито намагалися розрахувати сумарну ставку для гальмівної колодки й дійшли висновку, що вона перевищує вартість автомобіля.

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Сатиричні заяви

Текст приписує неназваному американському посадовцю вигадану фразу про необхідність оподатковувати переговори, щоб не заохочувати майбутню дипломатію. Також у сюжеті згадано нібито реакцію мексиканської переговорної команди та уявну пропозицію встановити 5-відсотковий тариф на пресрелізи Міністерства економіки Мексики, що містять слово «конструктивний».

Усі цифри, цитати, рішення та епізоди, наведені в матеріалі, є частиною сатиричного сюжету й не описують реальних торговельних заходів або переговорів між США та Мексикою.

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