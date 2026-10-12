Мінфін відтермінував фінансування програм Інституту національної пам’яті на ₴20,5 млн

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Міністерство фінансів України перенесло на грудень 2026 року фінансування програм Українського інституту національної пам’яті (УІНП) на загальну суму майже 20,5 млн грн. Кошти, заплановані на квітень–вересень, перерозподілили на останній місяць року.

«Міністерством фінансів було здійснено помісячний перерозподіл коштів шляхом перенесення кошторисних призначень з квітня-вересня на грудень поточного року за бюджетною програмою “Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті” на загальну суму 20 489 тис. грн», – зазначили в Інституті.

Таким чином, фінансування відповідних заходів і діяльності установ на суму 20 млн 489 тис. грн перенесли з квітня–вересня на грудень 2026 року.

Наприкінці вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що для економії бюджетних коштів і спрямування ресурсів на потреби оборони буде призупинено низку видатків.

Зокрема, йшлося про фінансування дорожніх робіт, «Планів стійкості» та окремих культурних програм.

29 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо пріоритетності державних видатків на тлі складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування.

Про це йдеться у відповіді Українського інституту національної пам’яті.

Працівнику Вроцлавського відділення польського Інституту національної пам’яті заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки. Про обмеження він дізнався безпосередньо під час поїздки на перепоховання жертв Волинської трагедії.

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