Українська модель та колишня учасниця романтичного реаліті-шоу «Холостяк-15» Лія Янголенко відреагувала на свій виліт із проєкту та розповіла про стосунки з головним героєм сезону, баскетболістом В’ячеславом Кравцовим.

Нагадаємо, 27 листопада під час церемонії троянд В’ячеслав Кравцов попрощався одразу з двома учасницями.

Однією з них стала Лія. Напередодні вони побували на побаченні в лісі, стилізованому під атмосферу «Лісової пісні». Попри те, що модель залишилася задоволеною їхнім спілкуванням, спортсмен вирішив, що між ними склалися радше дружні стосунки, які не мають романтичного розвитку.

Після виходу сьомого випуску шоу Лія прокоментувала своє прощання з проєктом в Instagram.

«Для мене закінчився проєкт. Але, як я сказала Славі під час прощання: "Кожен кінець - початок чогось нового". Я побажала Славі знайти своє кохання, навіть якщо і не на проєкті. Бо мета в нас одна – ми хочемо сім'ю, стосунки і затишок», – наголосила дівчина.

Модель також зізналася, що сама не відчула романтичної іскри між ними. За її словами, спілкування було легким і дружнім, однак очікування побачень почало її втомлювати.

«Між нами скоріше вибудувалися дружні стосунки, легке спілкування але іскри там не було. Да і я вже втомилася сидіти в очікуванні. Тому, коли я нарешті пішла на побачення, так зраділа виходу з "будинку Холостячок", що аж розплакалася. Але побачення на останок дійсно було неймовірним!» – написала модель.

Лія подякувала за досвід, отриманий під час участі в шоу, та побажала В’ячеславу знайти кохання.

Раніше український блогер Богдан Беспалов назвав імена учасниць, які, за його інформацією, дійдуть до фіналу 15-го сезону романтичного реаліті-шоу «Холостяк» у 2026 році. Він також розповів, хто нібито стане переможницею проєкту з баскетболістом В’ячеславом Кравцовим.

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