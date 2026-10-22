Модель з Одещини представить Україну на міжнародному конкурсі краси

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Українська модель Марія Желяскова з Болграда Одеської області візьме участь у міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026. Фінал змагань запланований на листопад.

Марія має титул «Віцеміс Земля 2025» і цього року представлятиме Україну на міжнародній сцені.

Що відомо про «Міс Одеса» Марію Желяскову

Марія Желяскова народила у Болграді. Нині українка мешкає на Філіппінах. Дівчина є випускницею Болградського ліцею №2 та Одеського Міжнародного гуманітарного університету за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

Модель вже має досвід участі в конкурсах краси, а також є володаркою низки титулів. У 2024 році Марія Желяскова стала «Міс Одеса» та здобула звання «Міс Земля Україна».

Тоді ж дівчина продовжила свій шлях та наступного року брала участь у міжнародному конкурсі Miss Earth 2025. Так, уродженка Болграда стала «Віце Міс Земля», а Україна отримала восьме місце у конкурсі.

Подробиці конкурсу The Miss Globe 2026

Перший етап міжнародного конкурсу The Miss Globe 2026 відбудеться 24 жовтня у Таїланді. Нині триває онлайн-голосування за учасниць, за результатами якого оберуть топ-21 учасницю. 6 листопада очікується фінал конкурсу.

Про це повідомляється із посиланням на видання «Махала».

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