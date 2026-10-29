Молдовський співак Іван Люленов розповів про труднощі з оформленням посвідки в Україні

Молдовський співак та гуморист Іван Люленов протягом шести місяців займається оформленням посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні.

За словами виконання, процедура отримання документів виявилася складною та проходить у загальному порядку, без будь-яких пільг. Люленов, який активно створює україномовний контент та взяв участь у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності, висловив сподівання завершити юридичні процедури та писати наступний радіодиктант уже з офіційними українськими документами.

«Останні пів року активно займаюсь посвідкою. На жаль, процедура складна, проходжу це як всі іноземці і навіть схожість зі Сковородою в міграційній нічого не вирішує. Але зроблю! Наступний диктант вже буду писати з українськими документами», – запевнив виконавець.

Джерело: Threads.

У понеділок, 27 жовтня, з нагоди Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До мовного флешмобу приєдналися відомі українські актори, співаки, телеведучі та інші представники культури й шоу-бізнесу, зокрема Іван Люленов.

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