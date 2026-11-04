Музикант Боб Ділан зустрівся з папою Левом XIV у Ватикані — RMF24
Музикант Боб Ділан у середу побував на приватній аудієнції у папи Лева XIV у Ватикані. На оприлюдненій Vatican News фотографії 85-річний артист тисне руку понтифіку, повідомляє RMF24.
Концерт у Римі
Візит до Ватикану відбувся напередодні виступу Ділана в Римі, запланованого на четвер у межах його світового концертного туру. Видання зазначає, що музикант дотримується суворих правил приватності під час концертів і забороняє глядачам знімати виступи на мобільні телефони.
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Згадка у книзі про мир
Папа Лев XIV цитував слова Ділана у вступі до книги ватиканського видавництва LEV, присвяченої миру. У виданні використали уривок із композиції Go Away You Bomb 1963 року, у якій музикант висловлює протест проти ядерної зброї.
Це не перша зустріч Ділана з главою Католицької церкви. У 1997 році він виступив перед папою Іваном Павлом II під час Національного євхаристійного конгресу в Болоньї. Тоді концерт музиканта слухали 300 тисяч молодих людей.