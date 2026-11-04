На Кіпр повернули дві викрадені 1974 року візантійські ікони — Cyprus Mail

На Кіпр повернули дві візантійські ікони XIV століття із зображеннями євангелістів Матвія та Марка, викрадені після турецького вторгнення 1974 року. Їх офіційно передали єпархії Морфу після понад п’яти десятиліть відсутності, повідомляє Cyprus Mail.

Ікони знайшли у Великій Британії

Образи походять із церкви Панагії Форбіотісси в Асіну. До вторгнення їх перевезли до єпархії Кіренії, звідки вони були викрадені. Згодом ікони виявили у Великій Британії, де вдалося документально простежити їхній рух і визнати право власності Церкви Кіпру.

Нинішній власник повернув ікони без компенсації. Єпископ Морфу Неофіт назвав їхнє повернення результатом віри та наполегливості. У пошуку й поверненні також брали участь візантиніст Христодулос Хаджіхристодулу, мистецтвознавиця Марія Пафітіс і єпископ Неаполя Порфирій.

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Частина серії з Асіну

Ікони Матвія і Марка належать до більшої серії, пов’язаної з храмом в Асіну. У 2007 році з Нью-Йорка повернули ще два образи цієї серії — із зображеннями апостолів Петра і Павла. Ікона Христа Пантократора збереглася, однак роботи із зображеннями Діви Марії, Івана Хрестителя та євангелістів Івана і Луки досі вважаються зниклими.

Церква Панагії Форбіотісси, також відома як Панагія тіс Асіну, розташована поблизу Нікітарі в передгір’ях Троодосу. Монастир заснували 1099 року, а храм звели на початку XII століття. Він входить до об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО «Розписані церкви регіону Троодос».

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