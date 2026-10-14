На концерті Тіни Кароль під час пісні про покійного чоловіка на сцену прилетів кажан

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У Полтаві під час виконання пісні «Закрили твої очі», присвяченої покійному чоловікові Євгену Огірy, на сцену раптово прилетів кажан.

Тіна Кароль перервала спів, здивовано простежила за його польотом і простягнула руку. Глядачі зустріли несподіваний момент оплесками.

Відео опублікували в TikTok. Користувачі назвали появу кажана символічною, адже це сталося під час виконання емоційної композиції про тугу за коханою людиною.

Євген Огір помер 28 квітня 2013 року після боротьби з раком. У подружжя залишився син Веніамін.

30 вересня співачка Ірина Федишин, яка перебувала на восьмому місяці вагітності, повідомила стать майбутньої дитини.

Вагітна Ірина Федишин показала, як її родина збирає картоплю на маминому городі.

Ірина Федишин оголосила про третю вагітність.

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