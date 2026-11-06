На нацвідбір Євробачення-2027 надійшло майже вдвічі менше заявок, ніж торік

«Суспільне мовлення отримало 217 заявок на участь у національному відборі на пісенний конкурс Євробачення — 2027. За період приймання заявок, що тривав з 15 вересня до 2 листопада 2026 року включно на сайті eurovision.ua, надійшли заявки від 201 артиста», — йдеться в повідомленні «Суспільного».

Зазначається, що на нацвідбір-2027 подалися 153 сольних виконавців та 48 гуртів, а також у переліку заявок — 8 музикантів, які були учасниками нацвідборів на «Євробачення» різних років. Окрім того, заявки подали не лише українці, а й артисти з Нідерландів, Великої Британії, Норвегії та Чехії.

Далі, за результатами попереднього відбору буде сформовано лонглист учасників, які продовжать брати участь у нацвідборі, їм запропонують укласти договір із «Суспільним» до 24 листопада.

Учасники лонглиста повинні будуть пройти прослуховування за участі музичного продюсера Дмитра Шурова, в якому обов'язкова особиста участь.

«На фоні згенерованих ШІ бек-вокалів та оркестрів ще самобутніше зазвучали пісні, до яких доклали руку численні люди-музиканти. На стадії лонглиста ми будемо разом допрацьовувати пісні так, щоб вони відповідали рівню та правилам великого фіналу Євробачення», — цитує продюсера мовник.

Пізніше серед учасників лонглиста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, воно визначить ще одного учасника фіналу.

Переможця нацвідбору оберуть у лютому 2027 року за результатами голосування журі та глядачів.

Джерело: Суспільне